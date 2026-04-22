Роспотребнадзор Татарстана подаст коллективный иск к закрывшемуся A-Fitness
Ведомство организует сбор документов для подготовки коллективного иска из-за многочисленных жалоб на условия возврата денег за абонементы
Управление Роспотребнадзора по Татарстану намерено подать коллективный иск в защиту прав потребителей к фитнес-клубу A-Fitness, закрывшемуся в Казани. Об этом сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзор поступают многочисленные обращения от граждан, недовольных условиями возврата денег за неиспользованные абонементы. В связи с этим ведомство организует сбор документов для подготовки коллективного иска.
Фитнес-клуб A-Fitness рядом с ТЦ «Тандем» в Казани внезапно закрылся на прошлой неделе по независящим от них причинам. Клиентам предложили два варианта: либо продолжить занятия в Alex Fitness, расположенном в ГУМе, либо написать заявление на возврат денег за неиспользованный период абонемента. Однако, как отметили в ведомстве, размеры компенсаций при возврате средств оказались значительно ниже ожидаемых.
