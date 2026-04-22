Ученика, ранившего уборщицу в нижнекамском лицее, отправили на 3 года в спецшколу

Уголовное дело о покушении на убийство было прекращено из-за недостижения возраста, с которого начинается уголовная ответственность

13-летний учащийся седьмого класса лицея №37 в Нижнекамске, который напал на уборщицу с ножом в январе, отправлен на 3 года в спецшколу. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Центра противодействию экстремизму МВД по РТ Роман Мухаметзянов в рамках раскрытия темы «колумабайна»*.

— Сначала травля, отсутствие реакции и безразличие взрослых, в том числе и родителей. Далее увеличение идеологического шутинга, принятие данных идей о ненависти к людям и готовность к преступлениям. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 — покушение на убийство — прекращено по нереабилитирующим основаниям, в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, — заявил Мухаметзянов.

Ранее глава Нижнекамского района Радмир Беляев объявил о создании общегородской «антибуллинговой» программы. Решение было принято после инцидента в лицее №37.



Наталья Жирнова