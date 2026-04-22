В Казани с 25 апреля изменится маршрут №43

15:13, 22.04.2026

Причина — ремонт тепловода на улицах Челюскина и Лядова, где поэтапно закроют проезжую часть

Фото: скриншот сайта kzn.ru

Комитет по транспорту сообщил об изменении маршрута автобуса №43 с 25 апреля. Причина — ремонт на тепловоде на улицах Челюскина и Лядова.

Движение будет полностью закрыто:

  • на улице Челюскина — с 25 апреля по 25 мая;
  • на улице Лядова — с 15 мая по 21 мая.

Автобус №43 поедет в объезд улицы Челюскина по улице Белинского. Изменения касаются направления в сторону конечной остановки «улица Химическая». Временно вводится остановка «улица Дементьева» на улице Копылова.

Ариана Ранцева

