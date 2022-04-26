Генпрокуратура: в Тверской области учащийся колледжа планировал устроить теракт 9 мая

В Тверской области учащийся колледжа, сторонник украинской неонацистской организации «Маньяки: культ убийств» («МКУ») планировал устроить теракт 9 мая. Об этом говорится в ежегодном докладе генпрокурора России Совету Федерации.

Юноша был приверженцем экстремистской идеологии, разделяя националистические, ксенофобские взгляды и неприязнь к представителям «не белой» расы по мотивам идеологической, расовой и национальной вражды, передает ТАСС выдержку из документа.

По данным надзорного ведомства, теракт планировалось совершить на объекте транспортной инфраструктуры.

22 апреля ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших теракт против гумконвоя на подконтрольной ВС России территории. Отмечалось, что планировали заминировать автомобиль.



Татьяна Леухина