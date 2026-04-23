Россия получила приглашение на саммит G20 в Майами

Президент России Владимир Путин последний раз лично участвовал в саммите в 2019 году

Россия приглашена принять участие на высшем уровне в саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в Майами 14–15 декабря. Об этом заявил журналистам в штаб‑квартире ООН заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

— Есть приглашение к участию на высшем уровне, — цитирует его ТАСС.

Отвечая на вопрос, кто будет представлять Россию на саммите G20, Панкин указал, что ясность по этой теме наступит ближе к дате проведения мероприятия.

Как заявлял министр финансов США Скотт Бессент, американская администрация намерена сделать приоритетами своего председательства стимулирование экономического роста, модернизацию системы регулирования сферы финансов, повышение прозрачности в сфере долговых обязательств и содействие их реструктуризации, развитие цифровых активов, борьбу с мошенничеством в области платежей и продвижение финансовой грамотности.

Последний раз президент России Владимир Путин лично участвовал в саммите G20 в 2019 году. Встреча проходила в Японии, в городе Осака, с 28 по 29 июня.

В 2022 году он отказался ехать на встречу лидеров в Индонезии (Бали), но виртуально присоединился к одной из встреч на саммите. В 2023 году Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров, а президент участвовал в виртуальном формате. В 2024 году Путин также не поехал на саммит в Рио‑де‑Жанейро, объяснив это нежеланием срывать мероприятие из‑за ордера на его арест, выданного Международным уголовным судом. В 2025 году встречу в Йоханнесбурге (ЮАР) возглавил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Рената Валеева