Путин готов встретиться с Зеленским для финализации договоренностей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча должна быть результативной и проходить на этапе финализации договоренностей

Президент России Владимир Путин готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако эти переговоры должны быть результативными и проходить уже на этапе финализации договоренностей. На это указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщают «Вести».

— Главное — целеполагание встречи. Для чего встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было, для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности, — сказал Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Киеве уже думают, как им придется «оформлять» ситуацию с будущей победой России.

Ариана Ранцева