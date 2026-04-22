С начала года ГИБДД Татарстана выявила 47 роликов, пропагандирующих нарушение ПДД

Фото: Артем Дергунов

С начала 2026 года управление Госавтоинспекции выявило 47 роликов, в которых водители демонстрируют пренебрежительное отношение к ПДД. На нарушителей составлено 114 административных материалов, сообщил на пресс-конференции врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике Айрат Самигуллин.

— С наступлением летнего периода в ГИБДД поступает много жалоб от граждан о нарушении покоя. Речь идет о водителях, которые в ночное время любят громко послушать музыку на дорогах или во дворах, а также любителях установить прямостоечный выхлоп. Последнее касается и мотоциклистов, — сказал Самигуллин.

Никита Егоров