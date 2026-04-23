«Ведомости»: массовые увольнения скоро начнутся по всей России

Число планируемых сокращений в России выросло на 43% за 10 месяцев

Количество сотрудников, которых планируется сократить, растет с середины прошлого года. На это указали «Ведомости».

На 1 апреля число работников, рекомендованных к увольнению, составило 105 147 человек, следует из данных Роструда, представленных на заседании Российской трехсторонней комиссии 22 апреля. При этом месяцем ранее таких было 104 775 человек, а в феврале — 100 397. В июне прошлого года такой статус имели 73 572 человека.

Больше всего сокращений ожидается в Москве, Омской и Иркутской областях, Красноярском крае, Московской области, следует из данных Роструда. Чаще всего на грани увольнения находились работники в сферах управления финансами и деятельностью в сфере налогообложения, в больницах, органах госуправления и местного самоуправления по вопросам общего и социально‑экономического характера.

Компании стали отказываться от найма новых кадров взамен уволившихся. Оптимизация численности персонала уже происходит в 13% организаций, следует из данных SuperJob. При этом массовые сокращения проводили или планировали в феврале только в 2% компаний.

При этом российский рынок переживает дефицит кадров, утверждают аналитики. Решить проблему помогут пенсионеры: по данным «Авито Работы», в первом квартале 2026-го они выложили на 180% больше резюме, чем годом ранее.

Рената Валеева