Файзуллин: документы о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% разработают «в самое ближайшее время»

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил, что всю необходимую нормативную документацию по снижению ставки льготной ипотеки с 12% до 9% разработают «в самое ближайшее время». После этого новые условия программы станут доступны «практически».

— Принятое президентом [России] решение о снижении ставки по льготной ипотеке с 12% до 9% на новостройки и продление программы до конца текущего года отражают эффективность тех мер, которые в оперативном порядке принимаются для поддержки граждан и экономики, — считает Файзуллин.

По его словам, на сегодняшний день в строительной отрасли «наблюдается позитивная тенденция». Благодаря этому есть возможность создавать оптимальные условия для обеспечения россиян жильем, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

Фото: Максим Платонов

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить все документы для снижения ставки льготной ипотеки с 12% до 9%. Изменения в нормативную базу намерены внести максимально быстро.

С предложением снизить ставку льготной ипотеки до 9% выступил президент России Владимир Путин. По его словам, что ситуация в целом позитивная и дает возможность сделать это.



Напомним, максимальную ставка по льготной ипотеке увеличили с 7% до 12% в конце марта 2022 года. Идея поступила от вице-премьера России Марата Хуснуллина и получила одобрение главы государства.



Татьяна Демина