РКН не будет ограничивать VPN для корпоративного взаимодействия в России

Доступ к иностранному трафику через VPN предоставляется предприятиям в соответствии с их заявлениями

Роскомнадзор не планирует ограничивать российским компаниям доступ к VPN для корпоративного взаимодействия в сетях внутри страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Использование сетевых протоколов шифрования (VPN) для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается, — сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве добавили, что при необходимости использования VPN для доступа к зарубежным ресурсам в рамках производственной деятельности предприятиям предоставляется соответствующая возможность в соответствии с их заявлениями.

Ранее операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN.

Ариана Ранцева