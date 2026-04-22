РКН не будет ограничивать VPN для корпоративного взаимодействия в России

18:50, 22.04.2026

Доступ к иностранному трафику через VPN предоставляется предприятиям в соответствии с их заявлениями

РКН не будет ограничивать VPN для корпоративного взаимодействия в России
Роскомнадзор не планирует ограничивать российским компаниям доступ к VPN для корпоративного взаимодействия в сетях внутри страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Использование сетевых протоколов шифрования (VPN) для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается, — сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве добавили, что при необходимости использования VPN для доступа к зарубежным ресурсам в рамках производственной деятельности предприятиям предоставляется соответствующая возможность в соответствии с их заявлениями.

Ранее операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN.

Ариана Ранцева

