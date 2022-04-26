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Хуснуллин: «Я вижу, что ипотека провалилась в последние две недели»

17:54, 26.04.2022 3
Хуснуллин: «Я вижу, что ипотека провалилась в последние две недели»
Фото: duma.gov.ru

За последние две недели объемы выдачи ипотеки в России существенно снизились. Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

— Я вижу, что ипотека провалилась в последние две недели. Просто провалилась. Сначала она ехала на теме ранее одобренных кредитов, а в последнее время провалилась, несмотря на все меры предлагаемой поддержки, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

По словам вице-премьера, также резко снизились объемы кредитования строителей. В последнее время этот процесс «практически не идет».

Сегодня премьер-министр страны Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить все документы для снижения ставки льготной ипотеки с 12% до 9%. Изменения планируют внести в максимально короткие сроки. Предложение о снижении ставки поступило от президента России Владимира Путина.

Диана Жиленкова
НедвижимостьОбществоВласть

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:44
    Это не поможет. Хуснуллин пролоббировав льготную ипотеку ранее, разрушил строительный рынок. Поднявшиеся цены на недвижимость разрушили баланс между стоимостью недвижимости и доходами покупателей. Пока стоимость недвижимости не уполовинится любые меры бесполезны.
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  • Анонимно 18:50
    Благодаря Хуснуллину краткосрочная радость застройщиков от роста недвижимости обернётся десятилетием отсутствия продаж.
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  • Анонимно 18:58
    Им конечно виднее, но кажется пора субсидировать ставку на «вторичке». Как говорили в мультфильме, чтобы купить что-нибудь ненужное, требуется продать что-нибудь ненужное. А как продать на вторичке?
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