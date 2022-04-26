Хуснуллин: «Я вижу, что ипотека провалилась в последние две недели»

За последние две недели объемы выдачи ипотеки в России существенно снизились. Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

— Я вижу, что ипотека провалилась в последние две недели. Просто провалилась. Сначала она ехала на теме ранее одобренных кредитов, а в последнее время провалилась, несмотря на все меры предлагаемой поддержки, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

По словам вице-премьера, также резко снизились объемы кредитования строителей. В последнее время этот процесс «практически не идет».



Сегодня премьер-министр страны Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить все документы для снижения ставки льготной ипотеки с 12% до 9%. Изменения планируют внести в максимально короткие сроки. Предложение о снижении ставки поступило от президента России Владимира Путина.



Диана Жиленкова