Судоходство через Ормузский пролив почти остановилось

За среду из Персидского залива ушел только один танкер для перевозки СПГ

Судоходство через Ормузский пролив на данный момент почти остановилось. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, за среду из Персидского залива ушел лишь один танкер для перевозки сжиженного природного газа, связанный с Ираном. Движение в обратном направлении было столь же незначительным.

Напомним, что ВМС Корпуса стражей исламской революции сообщили о перекрытии с вечера субботы до полного снятия морской блокады США.

Ариана Ранцева