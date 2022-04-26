Международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года

Фото: Федерация хоккея России

Чемпионат мира по хоккею, который в 2023 году должен был принять Санкт-Петербург, перенесли из России. Такое решение «из соображений безопасности» приняла Международная федерация хоккея (IIHF).

— Как и в случае с более ранним решением об отмене молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен был состояться в Омске и Новосибирске, совет выразил серьезную озабоченность по поводу безопасной свободы передвижения игроков и официальных лиц, — объяснили в IIHF.

Где пройдет Чемпионат мира по хоккею — 2023, пока неизвестно. Новое место его проведения объявят во время ЧМ в Финляндии. Он пройдет уже в следующем месяце, с 13 по 29 мая, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Напомним, в конце февраля совет Международной федерации хоккея отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Они не выступят на чемпионате мира в Финляндии, юниорском и молодежном первенствах мира, а также женском чемпионате мира.



Татьяна Демина