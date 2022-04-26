Трагедия под Ульяновском: «Воспитатель в это время мыла полы, и преступник зашел в детский сад...»

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Детсад частной охранной организацией не охранялся, но был оборудован «тревожной кнопкой»

Очередная трагедия со стрельбой в образовательном учреждении произошла сегодня в Ульяновской области — 26-летний Руслан Ахтямов открыл стрельбу из ружья ИЖ-26 в детском саду «Рябинка», в результате которой были убиты двое детей, и воспитательница. И это не все жертвы — чтобы завладеть оружием, стрелок убил его владельца, Александра Тронина. На месте побывал журналист Виталий Ахмеров, который ведет телеграм-канал «Сибирский шугожор».

Следственное управление СК России по Ульяновской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). На месте до сих пор работают следователи

Губернатор области Алексей Русских вылетит на место трагедии в детском саду первым рейсом из Ташкента, где работал на площадках «Иннопрома». Он распорядился провести проверку всех образовательных учреждений региона на предмет безопасности.

Семьям погибших окажут помощь, в том числе им выплатят по 1 млн рублей. Пострадавшая получит 500 тыс. рублей.

Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, детсад частной охранной организацией не охранялся, но был оборудован «тревожной кнопкой», которую не нажимали — хотя власти утверждают об обратном.

«По периметру детский садик был закрыт, по антитеррористической безопасности ограждение есть»

Как рассказала глава администрации Вешкаймского района Татьяна Стельмах, в 13.08 в диспетчерскую службу поступил сигнал о том, что в детский сад ворвался преступник с оружием.

— Младший воспитатель в это время мыла полы, и преступник зашел в детский сад, ранив в плечо воспитателя. Затем он пробрался на второй этаж, к сожалению, убил двух детей и [еще одного] воспитателя. Один ребенок 2016 года рождения, второй — 2017 года рождения. Семьи хорошие — одна многодетная, а во второй единственная дочка погибла, — отметила Стельмах.

Говоря о стрелке, который с 2013 года он состоял на учете как психически больной, глава администрации района заявила, что оружие он взял у соседа. По ее словам, мужчина воспользовался тем, что сотрудники отвлеклись на время уборки садика, и проник в здание.

— По периметру детский садик был закрыт, по антитеррористической безопасности ограждение есть, все калитки и двери были закрыты. Вы знаете, что в дошкольных учреждениях проводится влажная уборка, поэтому когда тихий час был младшие воспитатели полы домывали, — отметила она.

Сейчас с родителями погибших работает психологическая служба. Администрация района тоже поможет материально, взяв на себя затраты на похороны.

«Это шок для Вешкаймы»

Один из жителей Вешкаймы рассказал подробнее об отце стрелка — он назвал его скрытным и неприятным человеком: «Ни с кем он не разговаривал, тихушник такой».

Что касается самого Руслана Ахтямова, то он жил в Ульяновске и приезжал к отцу в Вешкайму.

— Это трагедия. Таких ублюдков... Это шок для Вешкаймы, — заявил мужчина.

Об убитом хозяине ружья, 68-летнем Александре Дронине, отзываются хорошо. Выяснилось, что он в свое время был начальником Вешкаймского комхоза. В Росгвардии сообщили, что Дронин оружие на законных основаниях. Последняя проверка условий хранения оружия и патронов у хозяина ружья проводилась 4 февраля 2022 года — нарушений выявлено не было.

А вот сам Ахтямов, по данным источника ТАСС, никогда не обращался в подразделения Росгвардии за разрешением на владение оружием, хотя в целом им интересовался.

Дарья Пинегина