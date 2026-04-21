Свидетель: в кальянной казанской «Сувар Плазы» хотели открыть офис Finiko
Суд Казани выслушал первых свидетелей по делу предполагаемого «ОПС мошенников», версию обвинения об обмане на 209 млн они не подтверждают
Судебный процесс по делу криптопирамиды Finiko перешел в новую фазу — стартовал допрос свидетелей обвинения. На прошлое заседание их вызывали более 30, пришли лишь четверо, включая замначальника цеха Казанского авиазавода и тренера «Планеты Фитнес», заработавшего на «финиках» на «Мерседес». Показания в суде дал и бывший трейдер из команды сооснователя проекта Эдварда Сабирова, якобы работавший без зарплаты год — до самого краха. Об обмане со стороны подсудимых не заявил ни один, напротив, двое припомнили предупреждения о рисках. Подробности — в репортаже «Реального времени».
«Звезда» с КАЗа: с прибыли оплачивал найм квартиры
Первым на заседании допросили Дениса Голофаста, он представился заместителем начальника цеха Казанского авиазавода. Никого из подсудимых лично не знает, сколько вкладывал в Finiko точно не помнит, но прибыль точно получал.
— По вашим ссылкам еще кто-то в проект заходил? Сколько человек? — поинтересовалась гособвинитель Елена Петрова.
— Да. Не знаю... Человек 10.
Бонус за привлечение новых вкладчиков этот свидетель получал, но в каком размере тоже не помнит. Как и свой «звездный» статус. При этом на вопрос: «Вас кто-нибудь предупреждал, что Finiko не гарантирует получение прибыли, что вложение рискованное?», — Голофаст ответил утвердительно: «В роликах это упоминалось неоднократно». Позднее, отвечая адвокату, заявил, что претензий у него нет. Однако, услышав вопрос судьи Марины Шароновой — причинен ли ему ущерб, заявил: «Убытки были. Были кредиты, но я их закрыл. Просто начал чуть больше работать. Это было хорошим уроком».
Из оглашенных показаний этого свидетеля выяснилось — в «проект автоматической генерации прибыли» он дважды инвестировал по 2 млн 200 тысяч рублей. Точно помнит — закидывал через неких продавцов криптовалюты средства на проект «Съемная квартира», на прибыль от которого ежемесячно погашал аренду: «В течение года равными платежами поступали средства». В этот период, по его словам, проблем с выводом и конвертацией цифровых активов не было — «просто в какой-то момент выплаты... прекратились».
«В заблуждение вас никто не вводил?», — поинтересовался адвокат Вадим Максимов. «Я осознавал, что делаю, однозначно», — пояснил свидетель.
Представитель прокуратуры уточнила — действительно ли у этого вкладчика был статус «звезды седьмого уровня» в проекте. «Это не соответствует действительности, я не получал премию, которая предусмотрена таким планом», — заявил он. «То есть «звездности» у вас не было?» — «Нет».
После этих слов председательствующая по делу огласила еще часть показаний из протокола допроса Голофаста в МВД: «Имею статус «третьей звезды». «Третью» я точно получил, далее перестал следить за обновлением статуса».
— Было такое? — спросила судья Марина Шаронова.
— Думаю, да.
«Мерседес» для фитнес-тренера
«У нас на работе все это дело кипело. Потом по моей ссылке пара коллег заходили и отец, всего, может, человека три-четыре», — поделился с судом еще один казанский свидетель Вячеслав Гридин, инструктор «Планеты Фитнес» и бывший вкладчик Finiko.
Подсудимый сооснователь проекта Кирилл Доронин задал ему свой традиционный вопрос — видел ли Гридин при регистрации на платформе пользовательское соглашение и ставил ли под ним галочку. «По-моему, да. Там других вариантов не было», — сообщил свидетель. «На момент перевода биткоинов на платформу были сведения, которые вы считаете ложными/недостоверными?», — продолжил уточнение Доронин. Гридин ответил: «Нет».
Адвокатов интересовало — сколько тот инвестировал и какую прибыль получил. Инструктор припомнил лишь первый транш — 100 тысяч, однако из оглашенного протокола его же допроса следовало — покупал биткоины на 530 тысяч рублей и вкладывался по двум «финикийским» программам, включая продукт «авто за 35%». По истечение 110 календарных дней на его счет зачислили цифроны, эквивалент которых составил около 800 тысяч рублей.
На вопрос «Как ими распорядились?» свидетель выдвинул предположения — «наверное, было что-то типа дачи, дома». Память к нему вернулась после оглашенных из протокола сведений: «приобретен Mercedes-Benz E200, скан о покупке автомобиля я залил на сайте Finiko». Гридин покупку подтвердил. Общую сумму выведенных средств он в ходе допроса оценивал в 1 млн рублей. И четко заявил — претензий к Finiko у него нет.
Вопрос об убытках и в этот раз задавала судья. «Насколько помню, остатки просто сгорели. Насколько это убытки и сколько там оставалось — не могу сказать», — сообщил Вячеслав Гридин. Было желание заработать на развитии криптопроекта.
— В какой-то момент в соцсетях они предлагали вкладчикам открыть офис. За это предлагались какие-то деньги. У нас тогда с приятелем была кальянная в ТЦ «Сувар плаза», и мы решили попробовать. Но наши параметры им не подошли, и нам отказали, — рассказал свидетель.
— Вы в кальянной хотели открыть офис? — с долей недоумения прозвучал вопрос с председательского места.
— Да. Надо было фотографии отправить по помещению, и мы не прошли.
— А с какой целью хотели офис открыть? — продолжила выяснять судья.
— За открытие деньги давали.
— А в дальнейшем работать собирались?
— Дальнейших планов не строили, — признался фитнес-тренер под смешки собравшихся в зале.
Трейдер Finiko: «Сам повелся — сам виноват»
Следующий свидетель заявил о личном знакомстве с Дорониным. «Я же работал в Finiko, поэтому несколько раз виделся», — пояснил суду житель Лаишевского района Кирилл Данилов.
С его слов, приятель подбил поучаствовать в собеседовании на позицию трейдера — сам не прошел, а Кирилла взяли.
«Я поначалу даже не знал, что за компания. Сказали — инвестиционная. Устроился неофициально, договоров не заключал... Сидя за компьютером, занимался торговлей на бирже Forbes. Всего нас, трейдеров, было человек 25. Физически доступа к деньгам не имел, работал со счетом, на который положили 10 тысяч долларов», — вспоминает экс-«финикиец». Чтобы увеличить объем средств на счете, нужно было показать хороший результат: «Руководство ставило задачи — зарабатывать по 1—1,5% в день — цифр не помню. Не заработал — не получил»
— Вы начинали работать у Сабирова Эдварда? — поинтересовался Кирилл Доронин.
— Был такой, но нам представили другого, а Сабиров, сказали, рангом выше.
Следующий вопрос от главного фигуранта рассматриваемого дела касался деталей отбора в компанию. Сначала было собеседование в отделе кадров, потом проходили тесты у трейдера, был еще старший трейдер — проверял навыки торговли на бирже, — делился Данилов. Рассказывал, что за год его работы отдел дважды переезжал — от Колхозного рынка на улицу Островского, потом — ближе к речному порту.
На предварительном следствии и в суде Данилов заявлял — его неофициальный договор предполагал получение 20% от полученной в результате торгов прибыли. И огорошил собравшихся фразой: «Работал год, зарплату ни разу не получал». Далее выяснилось — терминал, на котором работал Кирилл, имел выход лишь на биржу Forbes и работал трейдер по валютным парам доллар/евро, доллар/франк и так далее. Но тот год для американской валюты выдался стабильным и сорвать куш на скачках курса не получалось. Отчет же о результатах работы приходилось сдавать каждый день.
«В каком-то месяце был небольшой минус, в каком-то небольшой плюс. Среди наших трейдеров были те, кто зарабатывал в пределах 20—30 тысяч рублей», — рассказал Кирилл Данилов, получив вопрос от бывшего «вице-президента» Finiko Ильгиза Шакирова.
Отсутствие успеха Данилова не останавливало — работал до последнего, пока проект не лопнул: «Мы пришли в один день и услышали: «Все закрыто, идите домой».
Председательствующая поинтересовалась — вкладывал ли свидетель в проект личные средства. Тот подтверждал — внес примерно 300—400 тысяч рублей. Однако в протоколе его допроса зафиксированы более значительные суммы — внес порядка 1,5 млн рублей, получил доход около 750 тысяч.
«Если я так говорил — значит получил, Может, и кредит брал. Не могу сказать сейчас, — объяснил бывший трейдер проекта. — Заявление [в полицию] не писал. Сам повелся — сам виноват. Можно было бы обвинять того знакомого [что подбил на трудоустройство и инвестиции], но он тоже в это верил».
До суда уголовное дело Finiko шло 3,5 года с лишним. Уголовный состав в деятельности тысячи офисов криптопроекта еще в декабре 2020-го усмотрели в МВД Татарстана — по статье 172.2 УК РФ, которая предусматривает ответственность за организацию и привлечение средств граждан с выплатами дивидендов старым вкладчикам за счет новых, в отсутствие реальной инвестиционной деятельности. Максимальное наказание за это преступление — 6 лет колонии. Впрочем, никого из «финикийцев» по этой статье сейчас не обвиняют. В суд дело пришло по жестким статьям: 210-й (организация деятельности преступного сообщества и участие в нем) и 159-й (мошенничество в особо крупном размере).
По версии обвинения, создатели ОПС — Доронин, беглые Марат и Эдвард Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович — вместе с неустановленными и установленными лицами лично и через знакомых привлекли с 1 июля 2019 года по 30 июля 2021 года к участию в ОПС ряд лиц, «обладающих необходимыми познаниями и навыками ведения сетевого маркетинга». При этом часть материалов по объявленным в международный и федеральный розыск фигурантам выделена в отдельное производство. Вменяемый подсудимым ущерб составляет 209 млн рублей.
Первый казанский приговор по делу уже вынесен — 4,5 года колонии общего режима получила «10-я звезда» проекта Лилия Нуриева, заключившая досудебное соглашение с Генпрокуратурой. С ее слов, на старте сама вложилась, поскольку верила в успех: «Основатели компании — Доронин, Зыгмунтович, Сабиров Марат рассказывали нам об экономической модели, которая может приносить доход по 1% в день». Также привлекательной показалась программа «35» — при вложении на криптодепозит 35% от цены авто (квартиры) и дополнительном спецвзносе в 10 тысяч долларов через 100 дней обещали передачу желаемого актива в собственность».
Как вкладчица с Высокой Горы виртуально кредиты «закрывала»
Последней на прошлом заседании допрашивали даму-риелтора. Альбина Закирова приехала на заседание из Высокой Горы и рассказала, что два взятых ради Finiko кредита выплачивает до сих пор. Писала заявление, чтобы признали потерпевшей. Между тем в обвинительном заключении ее статус следствием определен четко — свидетель обвинения. В том же качестве на суд вызывали и трех допрошенных ранее мужчин. Правда, с учетом показаний их скорее стоило бы записать в свидетели защиты...
Альбина Закирова в суде смогла вспомнить и галочку под пользовательским соглашением при регистрации, и один из пунктов данного документа — предупреждение о рисках. И документом дело не ограничилось: «Меня добавили в группу в мессенджере. Там всегда говорили, что риски есть. Даже в банк мы деньги кладем, и тоже риск есть».
По словам бывшей вкладчицы, первоначально она вложила 250—300 тысяч рублей в «финикийский» проект «Закрой кредит». Месяца через 3-4 достигла цели.
— Условия программы компания выполнила? — уточнила Регина Шайхутдинова, адвокат Доронина.
— Да. Вклад сработал — я поверила. Поэтому начала брать кредиты и опять вносить...
Как выяснилось в ходе допроса, вместо того, чтобы вывести полученную сумму и покрыть первый кредит, Закирова несколько раз реинвестировала вклад вместе с прибылью, причем добавила и новые заемные средства нескольких банков.
«Хотела, чтобы побольше-побольше... А потом погасить все и сразу», — призналась женщина.
В ходе допроса она давала путаные показания и несколько раз корректировала их с учетом оглашенного из протокола более раннего допроса. То говорила, что прибыль с платформы Finiko не выводила вовсе и потеряла все, то уточняла — несколько раз снимала небольшие суммы для погашения долгов перед банками.
«У вас с каждым вопросом — новые показания!», — констатировала в какой-то момент судья. Ведь поначалу свидетель утверждала — своей ссылкой ни с кем не делилась и регистрироваться другим вкладчикам не помогала. А к финалу допроса призналась — было и такое:
— Казань тогда жужжала по поводу Finiko, вот я и дала ссылку знакомой (познакомились с ней в декрете), помогла зарегистрироваться. Просто я не хотела свое окружение подставлять. Там 3-4 человека по ссылке зарегистрировались... Я же сама довольна была, что у меня кредит «погасился», слышала, что многие на этом зарабатывают. Считала — это пирамида, как потом и выяснилось...
Рассказала риелтор, что одной из получивших ссылку она лично давала деньги в долг и 100 тысяч назад не получила. Причем, именно эта должница — единственная, кто предъявлял самой Закировой претензии после краха криптопроекта.
По словам бывшей вкладчицы, в тот период создавались группы, где агитировали — писать заявления, в том числе на незнакомых людей «Я вышла из этих групп. Ни на кого ответственность не скидывала. Да, случилась трагедия, но нужно идти вперед», — заявила она на судебном допросе. Правда, эти слова прозвучали раньше, чем выяснилось — заявление Закирова в полицию все же подавала, однако извещения о его судьбе не получила. Как и статус потерпевшей в этом деле.
Примечательно, что в Finiko Алина Закирова вложилась в 2020—2021 годах, находясь в декретном отпуске. В тот период помимо пособий подрабатывала продажей «волшебных» салфеток, а позже еще и уборкой квартир.
Точную сумму вложений озвучить в суде не смогла, упомянула лишь, что первые инвестиции составляли порядка 1,5 млн рублей. Про бонусы и «звездный» статус эта свидетельница говорить не стала.
Ожидается, что сегодня суд продолжит допросы тех, кто, по мнению следствия, должен подтвердить версию о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованного преступного сообщества.
Всего в этом деле 950 свидетелей и 161 потерпевший, правда, примерно 20 бывших вкладчиков из этой категории суд допросить пока не смог. А в июне 2026-го исполнится два года с момента старта данного процесса.
