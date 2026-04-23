В Татарстане аренда домов на майские праздники выросла на 5%

Средняя стоимость аренды домов на майские праздники в России составляет 10,2 тыс. рублей в сутки, что на 9% больше, чем год назад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой «Суточно.ру».



В десятку самых популярных направлений также входят Краснодарский и Ставропольский края, Ярославская и Владимирская области, Адыгея, Карачаево‑Черкесия и Татарстан. Кроме того, у россиян заметно вырос интерес к домам в Минской области, отметил он.

По данным сервиса, дороже всего аренда домов стоит в Подмосковье — в среднем 15,9 тыс. рублей в сутки. За год ставка увеличилась на 5%.

В Минской области средняя цена составляет 14,4 тыс. в сутки (+2%), во Владимирской области — 13,4 тыс. (+11%), в Ленинградской области — 11,8 тыс. (+8%), в Татарстане — 11,7 тыс. (+5%), в Ярославской области — 11 тыс. (+4%), в Карелии — 10,3 тыс. (+13%), в Краснодарском крае — 9,8 тыс. (+22%), в Адыгее — 9,5 тыс. (+9%), в Карачаево‑Черкесии — 8,4 тыс. (+11%), в Ставропольском крае — 6,3 тыс. (+3%).

В среднем россияне бронируют дома на три дня и тратят на аренду немногим более 30,6 тыс. рублей.

Напомним, Татарстан возглавил топ популярных направлений у одиночных туристов на майские праздники. Спрос вырос в 2,5 раза.

