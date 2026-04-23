«Это традиционная забава»: Песков опроверг слухи о кадровых перестановках в правительстве

Поводом стали недавние слова президента, который выразил недовольство темпами экономического роста

В правительстве России не готовятся масштабные кадровые перестановки. Поводом для таких предположений стали недавние слова президента Владимира Путина, который выразил недовольство темпами экономического роста. В этой связи высказывались мнения, что за такой критикой последуют кадровые решения в кабинете министров.

Журналисты напрямую спросили у пресс‑секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, стоит ли ожидать увольнений или назначений новых чиновников в ближайшее время.

Реакция пресс‑секретаря оказалась однозначной, пишет Life. Он с иронией отнесся к подобным домыслам, подчеркнув, что подобные обсуждения не имеют под собой реальных оснований.

— Это традиционная забава в телеграм‑каналах. Не верьте! — рассмеялся представитель президента в ответ на вопрос.

Напомним, 16 апреля в ходе совещания по экономическим вопросам Владимир Путин раскритиковал работу правительства и Центробанка. Критике подверглись председатель правительства Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Президент потребовал от кабмина и регулятора объяснить, почему фактические макропоказатели отстают как от независимых прогнозов, так и от официальных оценок правительства и Банка России, и представить соответствующий доклад.

Рената Валеева