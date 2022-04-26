В детском саду в Ульяновской области, где произошла стрельба, отсутствовала охрана

В детском саду в Ульяновской области, где произошла стрельба, отсутствовала охрана, была только тревожная кнопка. Об этом пишет «РИА Новости».

Владелец ружья, из которого велась стрельба, был найден мертвым. Он также стал жертвой преступника.

Семьям погибших из-за стрельбы в детсаду выплатят по 1 млн рублей, пострадавшей сотруднице — 500 тысяч рублей.



Губернатор региона Алексей Русских после трагедии поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона.

Стрельба произошла в детском саду «Рябинка» в поселке Вешкайма во время тихого часа. Мужчина пришел в детсад с ружьем, застрелил нянечку, двоих детей 2016 и 2017 годов рождения. Еще одна сотрудница получила огнестрельное ранение руки. После этого он покончил с собой. Следственное управление СК России по Ульяновской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что мужчина, устроивший стрельбу в детском саду «Рябинка» в Ульяновской области, состоял на учете как психически больной.



Татьяна Леухина