Пенсионеры VS зумеры: в Татарстане число резюме от старшего поколения выросло на 180%

Зарплатные вилки для возрастных соискателей составили от 46 тыс. до 61 тыс. рублей в месяц, говорят аналитики

Российский рынок переживает дефицит кадров, утверждают аналитики. Решить проблему помогут пенсионеры: по данным «Авито Работы», в первом квартале 2026-го они выложили на 180% больше резюме, чем годом ранее. «Тренд на расширение возрастных границ найма остается популярным на рынке труда, и компании продолжают привлекать к работе старшее поколение», — признают эксперты. Правда, предлагают таким кандидатам до 61 тыс. рублей, сообщили «Реальному времени» на одной из площадок для поиска работы. Подробнее — в нашем материале.

Российские пенсионеры выходят на рынок труда

Соискатели старше 55 лет массово возвращаются на российский рынок труда, утверждают аналитики. В первом квартале этого года они разместили или обновили более 903 тыс. резюме — это на 15% больше, чем в 2025-м, пишут «Известия» со ссылкой на исследование hh.ru. Большую заинтересованность проявляют и работодатели. Таким кандидатам направили более 1,1 млн приглашений: мужчинам — свыше 584 тыс., а женщинам — около 567 тыс.

Ситуация обусловлена несколькими факторами, считает директор направления подбора персонала HR-холдинга Ventra Александра Наумова.

— Это, например, пенсионная реформа, которая заставляет людей оставаться на рынке дольше. Финансовый мотив — пенсии часто не хватает, люди вынуждены искать подработку или полноценную работу. Также стоит отметить, что сегодня старшее поколение старается сохранить активность в социальном плане: работать, развиваться, заниматься спортом, — говорит она.

Активность компаний объясняется тем, что они массово столкнулись с проблемой дефицита кадров.

— Для них старший возраст привлекателен в первую очередь за счет опыта. Помимо прочего, компании рассчитывают сэкономить: они считают, что предпенсионеры будут менее требовательны к условиям труда, в частности, согласятся на меньшую зарплату и будут сильнее держаться за свое место, — пояснила Наумова.



В Татарстане число резюме от пенсионеров выросло на 180%

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Авито Работы», количество резюме кандидатов в возрасте 65+ существенно выросло. Динамика в первом квартале 2026-го составила +180% год к году. Рост показали и зарплатные ожидания: +60%. Правда, при этом в среднем желаемый доход кандидатов составил 63 тыс. рублей. Чаще всего пенсионеры ищут работу в таких сферах, как «Транспорт, логистика», «Производство, сырье, сельское хозяйство» и «Строительство».

Компании активнее всего размещают вакансии для соискателей старше 65 в доставке и грузоперевозках, розничной и оптовой торговле, общественном питании, строительстве, сфере ЖКХ и городской инфраструктуры. Что касается подработки, больше всего вариантов опять же в доставке и грузоперевозках, розничной и оптовой торговле, а также в сфере такси и пассажирских перевозок, складской логистике и бытовых и персональных услугах.



— Тренд на расширение возрастных границ найма остается популярным на рынке труда, и компании продолжают привлекать к работе старшее поколение. По итогам I квартала 2026 года на платформе в Татарстане 14% вакансий имеют отметку, что они в том числе подходят для соискателей пенсионного возраста. Зарплатные вилки в таких вакансиях составили от 46 тыс. до 61 тыс. рублей в месяц, что в среднем на 8% больше, чем год назад. Доля предложений частичной и временной занятости для пенсионеров немного больше — 16%, в среднем за подработку предлагают вознаграждение до 21 тыс. рублей, — рассказал региональный представитель «Авито Работы» в Татарстане Михаил Копылов.



В Татарстане 14% вакансий имеют отметку, что они в том числе подходят для соискателей пенсионного возраста, рассказал Михаил Копылов.

Работу после 50 ищут эксперты по управлению персоналом и консалтингу

Иные цифры нашему изданию озвучили в hh.ru. По данным аналитиков, в первом квартале 2026 года соискатели 51—60 лет создали порядка 3,4 тыс. новых резюме, что сопоставимо с показателями аналогичного периода 2025 года. Подработку они стали искать даже реже: число опубликованных анкет упало по сравнению с началом 2025-го на 22%.

Количество приглашений на работу выросло незначительно — на 1%. Всего за первый квартал кандидаты в возрасте от 51 до 60 получили 25 тыс. «да» от работодателей, что составляет 3% от общего числа. Интересно, что ожидаемая зарплата татарстанцев на платформе была выше — она составила 80,1 тыс. рублей.

— Больше всего количество новых резюме татарстанцев 51—60 лет в первом квартале 2026 выросло в сферах «Управление персоналом, тренинги» (+57% к первому кварталу 2025-го), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+23%), «Наука, образование» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по +17%), а также «Финансы, бухгалтерия» (+12%). Напротив, снизилось количество новых резюме в сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (-34%), «Сельское хозяйство» (-30%), «Розничная торговля» (-29%), «Маркетинг, реклама, PR» (-28%) и «Закупки» (-23%), — утверждает директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.



Вакансии для пенсионеров растут двузначными темпами

— На текущей стадии рынка труда есть дефицит кадров, и люди пенсионного возраста могли бы быть одним из решений для этого вопроса, — признавал управляющий директор платформы «Авито Работа» Антон Уваров на Международном форуме труда, который прошел в апреле. — Что мы видим на нашей платформе? По отношению к прошлому году [наблюдаются] двузначные темпы роста по профессиям и вакансиям, на которые работодатели готовы рассматривать людей пенсионного возраста.

По его словам, старшее поколение отличается «очень серьезным подходом к работе и соблюдению требований». Тенденцию Антон Уваров наблюдает во всех сферах деятельности:

— [Такая ситуация наблюдается ] практически по всем направлениям. Это и ретейл, и пищевое производство, и много других. Чуть меньше — в тяжелых производствах.

Молодым работа тоже останется, уверяет эксперт. По его словам, из-за низкой рождаемости 90-х вышедших на рынок труда начинающих специалистов просто не хватает. А спрос на них, безусловно, есть.



