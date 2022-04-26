Президентские выплаты на детей в Татарстане обойдутся в 1,3 миллиарда рублей

С 1 мая, согласно указу президента России Владимира Путина, отделение ПФР в Татарстане начнет принимать заявления на выплату пособий малообеспеченным семьям, где воспитываются дети в возрасте от 8 до 17 лет. Ранее этой даты заявления приниматься не будут. Подать заявку родители могут самостоятельно через портал госуслуг в личном кабинете или обратившись за помощью в отделения пенсионного фонда, а также в МФЦ.

По данным татарстанского отделения Пенсионного фонда, получателями новых выплат по малообеспеченности могут стать более 79 тысяч детей. Как отметил сегодня на брифинге глава республиканского отделения ПФР Эдуард Вафин, общая сумма, которую смогут получить семьи, составит свыше 1,3 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Главное условие для начисления денежной помощи от государства — ежемесячный доход на каждого члена семьи не должен превышать величину прожиточного минимума — в Татарстане это 10 756 рублей.

Всего в 2022 году на пособия малообеспеченным семьям России с детьми выделят 505 миллиардов рублей. Размер пособия в среднем — от 6 до 12 тысяч рублей. Сумма зависит от региона России и финансовой ситуации в семье.

Напомним, в середине апреля президент России Владимир Путин поручил обеспечить повышение доступности мер социальной поддержки для семей с детьми, доход которых существенно снизился после 1 марта 2022 года. Также правительству страны необходимо проработать вопрос снижения уровня бедности населения и неравенства населения по доходам.

Ангелина Панченко