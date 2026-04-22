Раис Татарстана встретился с главой инвестгруппы «Марафон»
На встрече в Доме правительства РТ рассмотрены вопросы развития розничной торговли, спорта и привлечения инвестиций из ОАЭ
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом инвестиционной группы «Марафон» и председателем Российско-Эмиратского делового совета (РЭДС) Александром Винокуровым. Мероприятие состоялось в Доме правительства Татарстана, сообщает пресс-служба раиса.
Стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества республики с инвестиционной группой «Марафон», включая развитие розничной торговли и сотрудничество в сфере спорта (тяжелая атлетика).
Особое внимание уделено укреплению взаимодействия Татарстана с РЭДС в части привлечения инвестиций из Объединенных Арабских Эмиратов в экономику республики, развитию кооперации в промышленности, высоких технологиях, а также расширению партнерства в научно-образовательной, культурной, спортивной и туристической сферах.
На предстоящем Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» Российско-Эмиратский деловой совет выступит организатором отдельной сессии, посвященной укреплению сотрудничества России и ОАЭ.
Ранее раис Татарстана осмотрел Бухарский комплекс развития промышленности.
