Татарстанцев предупредили о тумане, грозе и порывистом ветре до 15—20 м/с 27 апреля

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий в среду, 27 апреля. Об этом сообщается на сайте организации.

Ночью и утром прогнозируется туман с ухудшением видимости до 500 м и менее, ночью и днем — гроза. Также синоптики предупредили о сильном юго-западном ветре порывами ночью 15—17 м/с, днем 15—20 м/с.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ночные температуры установятся в пределах 8—13 градусов. Днем воздух прогреется до +18..+23°С.

Согласно вчерашнему прогнозу, в Татарстане погода ухудшится в четверг. Помимо дождей, в республику придет небольшое похолодание: температуры опустятся от +9 до +14°С. В пятницу и субботу осадки маловероятны, ночью ожидается до -2..+3 градусов, а днем — до +8..+13°С.

Татьяна Леухина