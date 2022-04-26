Татарстанцев предупредили о тумане, грозе и порывистом ветре до 15—20 м/с 27 апреля
Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий в среду, 27 апреля. Об этом сообщается на сайте организации.
Ночью и утром прогнозируется туман с ухудшением видимости до 500 м и менее, ночью и днем — гроза. Также синоптики предупредили о сильном юго-западном ветре порывами ночью 15—17 м/с, днем 15—20 м/с.
Ночные температуры установятся в пределах 8—13 градусов. Днем воздух прогреется до +18..+23°С.
Согласно вчерашнему прогнозу, в Татарстане погода ухудшится в четверг. Помимо дождей, в республику придет небольшое похолодание: температуры опустятся от +9 до +14°С. В пятницу и субботу осадки маловероятны, ночью ожидается до -2..+3 градусов, а днем — до +8..+13°С.
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