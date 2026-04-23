Учителям татарского языка за подготовку призеров олимпиад будут выплачивать 115 тыс. рублей

Вместо грантов им начнут выплачивать денежные поощрения

Фото: Михаил Захаров

Формат поддержки учителей родного (татарского) языка и литературы изменят в Татарстане. Вместо грантов им начнут выплачивать денежные поощрения за подготовку победителей и призеров профильных олимпиад. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту кабмина. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.



Суть изменений — переход от грантовой системы к прямым выплатам. При этом содержательно программа останется прежней: поощрения будут получать учителя, чьи ученики добились высоких результатов на республиканских олимпиадах по татарскому языку и литературе или на Международной олимпиаде по татарскому языку.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Выплаты будут распределяться на конкурсной основе. Размер поощрения составит 115 тыс. рублей, ежегодно его смогут получить 13 педагогов.

Средства уже заложены в бюджете Татарстана на 2026 год, дополнительных расходов не потребуется.

Напомним, в 2025 году депутатам Госдумы от Татарстана удалось сохранить название предмета «Родной язык». Изменения есть, но незначительные: если ранее он назывался «Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации», то теперь — «Родной язык (язык народа Российской Федерации) и (или) государственный язык республики Российской Федерации».

О проблеме с переименованием заговорили после инициативы бывшего депутата от Татарстана, а ныне советника президента России по культуре Елены Ямпольской. Ранее она заявила, что разночтение «родного языка» противопоставляется русскому, из‑за чего могут возникнуть разногласия.

Рената Валеева