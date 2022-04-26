«Она вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства»: Путин наградил Камилу Валиеву орденом Дружбы

Фото: скриншот из видео

Президент России Владимир Путин наградил олимпийскую чемпионку по фигурному катанию, уроженку Казани Камилу Валиеву орденом Дружбы.

— Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания — вывела спорт на высоту сложнейшего искусства, — заявил президент.

Президент также отметил, что 26 апреля у российской фигуристки день рождения и предложил её поздравить.

— Для меня большая честь, что в день своего шестнадцатилетия получать государственную награду. Спасибо вам, что вы любите спорт, и поддерживаете спортсменов. Для нас это очень важно, — сказала Валиева.



В марте президент Татарстана Рустам Минниханов наградил Камилу Валиеву орденом «Дуслык». Маме спортсменки глава республики вручил медаль «100 лет образования ТАССР».



Напомним, Сборная России, в том числе и Камила Валиева, выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но церемонию награждения до сих пор не провели из-за допинг-скандала. По итогам короткой программы Валиева стала лучшей в женском одиночном катании, набрав 82,16 балла. Однако в произвольной программе из-за допущенных ошибок спортсменка заняла четвертое место.

Кого еще наградили

Также награду из рук главы государства получили фигуристы Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Виктория Синицина, а также лыжники Денис Спицов, Вероника Степанова и Алексей Червоткин. Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля.

А сегодня ранее помощник президента России Игорь Левитин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко вручили медали «За заслуги перед Отечеством» татарстанским призерам Олимпийских игр в Пекине. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили прыгун на лыжах с трамплина Данил Садреев и хоккеист Тимур Билялов. Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены бронзовые призеры Олимпиады сноубордист Вик Уайлд и фигуристка Евгения Тарасова.



Максим Кокунин