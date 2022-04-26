Из Казани в весенний призыв на военную службу отправятся около 700 человек

1 апреля в Казани началась весенняя призывная кампания. От столицы Татарстана направят на службу в армию около 700 человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам руководителя исполкома Казани Рустема Гафарова, в горячие точки призывников отправлять не будут. Они будут служить только в местах дислокации своих воинских частей. Уроженцы столицы Татарстана служат на всей территории России от Калининграда до Владивостока. По итогам весеннего призыва 36% новобранцев направят в Сухопутные войска, по 14% — в Военно-морской флот и в Национальную гвардию России, 13% — в части центрального подчинения Минобороны страны, 10% — в Ракетные войска стратегического назначения, 9% — в Воздушно-космические силы, 3% — в Президентский полк ФСО, 1% — в МЧС.

Весенний призыв продлится до 15 июля. 20 мая стартуют первые отправки на сборный пункт. Все новобранцам дадут наборы средств личной гигиены, сим-карты, средства на мобильную связь в дороге к месту службы и ежемесячное денежное пособие военнослужащего.

Фото: kzn.ru

Прошлым летом больше 700 молодых казанцев отправились служить в ряды Вооруженных сил России. Среди них 103 выпускника высших учебных заведений города и 367 человек, уже окончивших обучение в учреждениях среднего профессионального образования.

