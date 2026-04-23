На шести реках Татарстана зафиксировали прирост воды от 21 до 66 см за сутки
На реках Улема, Тойма, Актай уровни воды за сутки понизились на 25–42 см
На Куйбышевском водохранилище уровень воды у Верхнего Услона составляет 53,59 м (1 см), при этом отметка опасного критического уровня установлена на 54,2 м, а критические низкие отметки для водозаборов — на уровне 45,5 м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.
На Нижнекамском водохранилище у Челнов уровень воды достиг 63,7 м (+5 см), тогда как отметка опасного критического уровня составляет 65,9 м, а критические низкие отметки для водозаборов зафиксированы на уровне 61,7 м.
На нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС уровень воды составляет 55,8 м (65 см) при отметке опасного критического уровня 58 м.
В прошедшие сутки на большей части акватории Куйбышевского водохранилища в пределах территории Татарстана наблюдалось колебание высоты уровней воды в пределах от -6 до +9 см. На участке водохранилища от нижнего бьефа Нижнекамской ГЭС до Елабуги уровни воды за сутки понизились на 48—65 см.
В прошедшие сутки прибыль воды с суточной интенсивностью от 21 до 66 см продолжилась на реках Казанке, Шошме, Малом Черемшане, Свияге, Карле и Кубне. На реках Улема, Тойма, Актай уровни воды за сутки понизились на 25—42 см. На остальных реках республики наблюдались разнонаправленные колебания высоты уровней воды в пределах от -8 до +6 см.
Уровни воды на реках республики наблюдаются на следующих отметках:
- выше уровней выхода воды на пойму на 100 см — на реке Кубня, на остальных реках ниже на 67—741 см;
- ниже среднемноголетних максимумов на 11—507 см;
- ниже опасных значений уровней воды на 53—719 см.
