МАК: в 2025 году в России произошло 27 авиапроисшествий

Из 27 авиапроисшествий на территории России 12 стали катастрофами, общее число погибших составило 73 человека

Фото: Динар Фатыхов

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выпустил отчет об авиационной безопасности за 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным отчета, на территории России в 2025 году произошло 27 авиационных происшествий, в том числе 12 катастроф, в которых погибли 73 человека.

Всего на территории государств — участников межгосударственного Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства произошел 31 случай, включая 14 катастроф. Общее число погибших составило 77 человек.

Ариана Ранцева