МАК: в 2025 году в России произошло 27 авиапроисшествий
Из 27 авиапроисшествий на территории России 12 стали катастрофами, общее число погибших составило 73 человека
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выпустил отчет об авиационной безопасности за 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно данным отчета, на территории России в 2025 году произошло 27 авиационных происшествий, в том числе 12 катастроф, в которых погибли 73 человека.
Всего на территории государств — участников межгосударственного Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства произошел 31 случай, включая 14 катастроф. Общее число погибших составило 77 человек.
