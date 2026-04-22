Татарстан вошел в топ-5 регионов РФ по заявкам на изобретения

В 2025 году республика подала 961 заявку на регистрацию патентов на изобретения

Татарстан в 2025 году подал 961 заявку на регистрацию патентов на изобретения. По их количеству республика заняла 4-е место среди регионов России. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на региональном форуме по устойчивому развитию Европейской экономической комиссии ООН.

Из общего количества 222 заявки подала группа компаний «Татнефть».

В апреле 2026 года заместитель министра экономики РТ Динар Шакиров сообщал, что в 2025 году в Татарстане выдали более 1,2 тыс. патентов на объекты интеллектуальной собственности, а коэффициент изобретательской активности вырос на 4%. По данным Роспатента, в 2025 году в республике количество выданных патентов на изобретения увеличилось на 7%, на полезные модели — почти на 22%, на промышленные образцы — на 32%.

Шакиров также отметил, что республика заняла 3-е место в национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ.

Как сообщали в пресс-службе Роспатента, в 2024 году инноваторам из республики был выдан 701 патент на изобретения, пишет РБК Татарстан.

Это на 24 единицы, или 3,5%, больше, чем годом ранее. Заявок в 2024 году поступило 916 (на 71 больше, чем в 2023 году). Большая их часть — порядка 88% от общего количества — поступила от юридических лиц. Республика, как и в 2025 году, заняла 4-е место по стране по количеству заявок.



Ариана Ранцева