«Каждое ДТП с мототранспортом подразумевает получение тяжких увечий и даже гибель участника»

В Татарстане выросло количество ДТП с мотоциклами, львиная доля задержанных — несовершеннолетние

В Татарстане в 2025 году произошло 277 ДТП с участием мототранспорта. В результате происшествий погибло 17 человек и 305 участников ранены. О том, почему мотоцикл опаснее автомобиля, из-за чего на питбайках нельзя ездить по дорогам общего пользования, какие водители мототехники чаще нарушают ПДД, и в целом о падении культуры вождения в республике, — в материале «Реального времени».

С началом летнего периода нагрузка на дорогах республики возрастет

С начала года и по состоянию на 21 апреля в Татарстане произошло 716 ДТП, в которых погибло 85 человек, 867 получили ранения. Несмотря на общую тенденцию к сокращению количества аварий в республике, наблюдается рост тяжести последствий от столкновений. Такую статистику озвучил на пресс-конференции врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике Айрат Самигуллин.

Он напомнил, что только в апреле 2026 года в Татарстане произошло два резонансных ДТП. Одно из них случилось 11-го числа в Алькеевском районе. Четыре человека ехали в Lada Granta с ночной рыбалки, и водитель уснул за рулем. В итоге легковушка врезалась в трактор. Итог — погибло пять человек. Причем двое пассажиров отечественного автомобиля были родными братьями водителя.



— Во втором ДТП погибло четыре человека. Водитель «Газели», следуя по трассе М-12 в сторону Казани по крайней правой полосе и без превышения скорости, вдруг почувствовал удар сзади от автомобиля. Водитель иномарки уснул, поскольку к моменту ДТП проехал более 2 тыс. км без сна. Все пассажиры, следовавшие в автомобиле, включая водителя, погибли, — рассказал Самигуллин.

Он подчеркнул, что основная причина таких трагедий — пренебрежение водителями ПДД и режима отдыха, и предупредил — с началом летнего периода нагрузка на дорогах республики возрастет в связи с отпускной миграцией.

«Мототехника не обладает пассивной безопасностью»

Что касается ДТП с мототранспортом, то только с начала текущего года в Татарстане уже погиб один водитель квадроцикла. По словам Самигуллина, погибший был в нетрезвом состоянии, не имел прав и навыков управления таким транспортом, однако выехал на дорогу в лесу. В итоге на одном из участков квадроцикл занесло — и техника «накрыла» водителя своим весом.

— В целом за 2025 год в Татарстане зарегистрировано 277 ДТП с участием мототранспорта, в результате которых погибло 17 человек и 305 получили ранения. Здесь мы фиксируем рост на 43% общего количества таких ДТП. Одна из причин — большой рынок мототранспорта, большой всплеск зарегистрированных мототранспортных средств и тех, которые не подлежат регистрации, например питбайков, — сказал он.

Самигуллин обратил внимание на то, что легкость приобретения мототранспортных средств делает «железных коней» привлекательными для покупки среди несовершеннолетних, которые по факту не умеют управлять таким транспортом, а в ряде случаев не надевают мотошлем, не устанавливают номерной знак, превышают скорость и совершают другие нарушения ПДД.

— Хочу акцентировать внимание на следующих моментах: мототехника не обладает пассивной безопасностью, иными словами, нет подушек и ремней безопасности, поэтому каждое происшествие с мототранпортом несет в себе особую тяжесть последствий. Если мы берем долю ДТП с автомобилями, то она значительно ниже в сравнении с мотоциклами, поскольку в машинах есть вещи, не допускающие таких тяжелых последствий. В свою очередь, каждое ДТП с мототранспортом подразумевает получение тяжких увечий и даже гибель участника дорожного движения или водителя. Второй момент — легкомыслие, когда водитель думает, что с ним подобного никогда не может произойти, но, к сожалению, за «сухой» статистикой — человеческие судьбы, — объяснил врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по республике.

«Питбайк предназначен для использования только на спортивных площадках»

В 2025 году зарегистрировано 41 ДТП с питбайками, в результате которых погиб один ребенок и 40 человек ранены, продолжил Самигуллин.

Он подчеркнул, что многие ошибочно приравнивают питбайки к мотоциклам, но это не так, и ездить на них по дорогам общего пользования запрещено. Однако на практике бывают случаи, когда несовершеннолетние не просто садятся за моторуль без прав, но и сажают назад своих младших братьев.

— На деле питбайк — это спортивный инвентарь, который предназначен для использования только на спортивных площадках. Каждый должен понимать, что у такой техники зачастую нет фар, стоп-сигналов, поворотников, поэтому, выезжая на дороги общего пользования, водители такого транспорта подвергают опасности и себя, и других участников дорожного движения, поскольку их не видно на дороге, — объяснил Самигуллин.

Он отметил, что с каждым годом растет количество такого мототранспорта, приобретаемого родителями для детей. Если бы статистика фиксировала снижение объема подобных покупок, то и ДТП было бы меньше, добавил Самигуллин, подчеркнув, что смерть ребенка является невосполнимой утратой как для родителей, так и для общества.

Львиная доля всех задержанных — несовершеннолетние

Всего в республике с начала года составили 260 административных материалов в отношении водителей мототранспорта.

— 28 нарушений в нетрезвом состоянии, 88 нарушений — не имеющие прав управления, 6 нарушений — будучи лишенными прав управления, 38 — езда без мотошлема, — сказал Самигуллин, добавив, что 67 мотоциклов поместили на специализированную стоянку, из которых 54 единицы транспорта — питбайки.

Львиная доля всех задержанных приходится на несовершеннолетних граждан, что свидетельствует о большой концентрации «маленьких водителей мото» в республике, сделал акцент выступающий.

Для борьбы с нарушителями инспектора активно патрулируют улицы республики на мотобатах, вместе с членами мотосообщества рассказывают детям о причинах аварийности и последствиях ДТП, привлекают к уголовной ответственности родителей за вовлечение детей в совершение противоправных действий. Кроме того, в Татарстане в отношении родителей, чьи дети стали участниками ДТП с тяжкими последствиями в 2025 году, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Падает культура вождения»

В Татарстане на фоне хороших дорог, растущего спроса на продукцию автопрома динамика движения транспортных средств увеличивается, но падает культура вождения. В связи с этим Самигуллин призвал все автомобильное сообщество республики начать повышать уровень культуры с себя, а именно с элементарного соблюдения требований ПДД, например с заблаговременной подачи указателей поворота.

Он обратил внимание на умышленное нарушение правил дорожного движения.

— Особенно это касается молодых водителей, которые используют соцсети, демонстрируя на видео пренебрежение и эгоизм к другим участникам дорожного движения. Громкая музыка, выхлопные системы, тонировка — все эти нарушения ПДД являются умышленными. Иными словами, водители прекрасно знают, что такие действия в ПДД запрещены, но пренебрегают ими, — сказал спикер.

С начала года управление Госавтоинспекции выявило 47 роликов, в которых водители демонстрируют пренебрежительное отношение к ПДД. На нарушителей составлено 114 административных материалов.

— С наступлением летнего периода в ГИБДД поступает много жалоб от граждан о нарушении покоя. Речь идет о водителях, которые в ночное время любят громко послушать музыку на дорогах или во дворах, а также любителях установить прямостоечный выхлоп. Последнее касается и мотоциклистов, — сказал Самигуллин.

Кроме того, для снижения уровня аварийности на дорогах он призвал всех родителей на своем примере демонстрировать соблюдение ПДД.

— Все мы хотим, чтобы дети были лучше нас, но все привлечения к административной ответственности, постановки на учет в дальнейшем отразятся на детях, в том числе при поступлении в вуз, — резюмировал врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по республике.