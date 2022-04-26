Мишустин поручил оперативно подготовить документы для снижения ставки льготной ипотеки до 9%

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить все документы для снижения ставки льготной ипотеки с 12% до 9%. Изменения хотят внести максимально быстро.

Поучение по подготовке документов Мишустин дал Министерству финансов страны, Минэкономразвития и Минстрою. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Напомним, с предложением снизить ставку льготной ипотеки до 9% выступил президент России Владимир Путин. Он объяснил, что ситуация в целом позитивная и дает возможность сделать этот шаг.



Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заверил, что максимальная сумма льготного ипотечного кредита остается на прежнем высоком уровне, несмотря на снижение ставки до 9%. Для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области она составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов — 6 миллионов.



Напомним, максимальную ставка по льготной ипотеке увеличили с 7% до 12% в конце марта 2022 года. Идея поступила от Хуснуллина и получила одобрение главы государства.



Татьяна Демина