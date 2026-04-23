Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз погоды на выходные

В республике ожидается неустойчивая погода с колебаниями температуры и осадками

Глубокая тропосферная ложбина с серией циклонов определяет погодные процессы на большей части европейской территории России, в том числе и в Татарстане. Установилась неустойчивая погода, с колебаниями температурного фона, временами с осадками.



Завтра, 24 апреля, ночью осадков не ожидается, днем в передней части западного циклона прогнозируются небольшие дожди и сильный ветер порывами 15—20 м/с. Температурный фон в ночные часы составит от 1 до +4, днем повысится до +14.

В субботу, 25 апреля, в республике будет наблюдаться облачная погода с осадками в виде дождя, местами с мокрым снегом, также с сильным ветром до 15—20 м/с. Температуры в ночные часы составят до +4, днем — не выше +3... +8.

В воскресенье, 26 апреля, ночью еще сохранятся небольшие осадки, днем на западе территории пройдет небольшой дождь. Температуры ночью понизятся до 3, днем потеплеет от +9 до +14.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 27—28 апреля, погода в регионе будет формироваться под влиянием следующего западного циклона. Характер погоды существенно не изменится и сохранится неустойчивым, с колебаниями температур и временами с дождем. В понедельник днем прогнозируется повышение до +17, во вторник максимальные температуры не превысят +11.

