В соседней с Татарстаном Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детском саду

В соседней с Татарстаном Ульяновской области в поселке Вешкайма неизвестный мужчина устроил стрельбу в детском саду. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

По имеющейся информации, мужчина пришел в детсад с ружьем, застрелил нянечку, двух детей и покончил с собой. На место прибыли полицейские.

Отмечается, что он пришел в учреждение во время «тихого часа». Мотивы нападавшего неизвестны.

Позже власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в детском саду. В результате погибли четыре человека.

Дарья Акимова