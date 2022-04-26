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В соседней с Татарстаном Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детском саду

12:58, 26.04.2022
В соседней с Татарстаном Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детском саду
Фото: realnoevremya.ru

В соседней с Татарстаном Ульяновской области в поселке Вешкайма неизвестный мужчина устроил стрельбу в детском саду. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

По имеющейся информации, мужчина пришел в детсад с ружьем, застрелил нянечку, двух детей и покончил с собой. На место прибыли полицейские.

Отмечается, что он пришел в учреждение во время «тихого часа». Мотивы нападавшего неизвестны.

Позже власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в детском саду. В результате погибли четыре человека.

Дарья Акимова
Происшествия

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