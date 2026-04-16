«Сегодня стоит одна задача — выжить»: в Казани запустили новые производственные линии для ЖКХ

Благодаря инновациям ремонт трубопроводов станет дешевле на 30%, но уменьшатся ли за счет этого тарифы ЖКХ — неизвестно

Фото: предоставлено ГК "РГК"

Сегодня в Казани заработала первая в республике линия производства полимерного анкерного листа. Новую технологию реализуют на заводе ГК РГК, инвестиции составили 130 млн рублей, ожидается, что благодаря ей эксплуатационные затраты снизятся на 40—60%. Там же сегодня продемонстрировали производство профиля НПВХ, который должен открыть новый подход к ремонту трубопроводов. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Эксплуатация — это та часть, где образуется больше всего расходов для бюджета и для населения»

В Татарстане впервые заработало производство полимерного анкерного листа (совместный проект РГК, «АрсеналГидро» и ООО «Профи»). Новые производственные линии запустили сегодня в Казани на заводе РГК. Материал применяют при строительстве гидротехнических сооружений, например колодцев и резервуаров. Как уверяют в компании, благодаря ему эксплуатационные затраты снижаются на 40—60% за жизненный цикл.

— Задачи очень амбициозные. Понимаю, что громко сказано, но мы хотим, чтобы в нашей республике все железобетонные колодцы были [построены] с применением анкерного листа. Посыл очень простой. Если обычный железобетонный колодец стоит 10 лет, а может и быстрее разрушиться, то с применением данного листа срок увеличивается до 50 лет, — утверждает гендиректор ГК РГК Ленар Гильмутдинов.

предоставлено ГК "РГК"

Рынок давно требует решений, которые связаны с эффективностью жизненного цикла, считает директор ООО «АрсеналГидро» Алсу Зайнуллина. По ее словам, это видно по всем игрокам, от проектировщиков до эксплуатирующих организаций.

— Эксплуатация — это та часть, где образуется больше всего расходов для бюджета и для населения, ведь это отражается на тарифах. Важная ценность [нашего продукта] — долговечность, — подчеркнула она.

Повлияют ли инновации на тарифы ЖКХ?

На заводе также продемонстрировали технологию, которая по обещаниям производителей перевернет представления о ремонте труб. Речь идет о производстве профиля из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ).

— Тема очень востребована. В нашей стране этой технологии около пяти лет, а вообще ей больше 25. Она пришла к нам из Японии. Колоссальный плюс какой? Для жителей республики это в первую очередь ускорение сроков монтажа. При классическом методе надо раскопать трубопровод, отремонтировать, снова закрыть, залить асфальт, это занимает шесть-восемь месяцев. [Ремонт] с помощью новой технологии занимает от двух до трех месяцев. Асфальт не меняют, жители меньше страдают. А еще это просто дешевле на 30%, — рассказал Ленар Гильмутдинов.

Новый метод куда проще в применении: необходимо через городской коллектор залить в трубы НПВХ-профиль. Технологию уже используют при санации трубопроводов Альметьевска.

предоставлено ГК "РГК"

Повлияет ли применение инноваций на тарифы? Первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин заявил: вопрос лучше адресовать в профильный Госкомитет.

— У коммунальных предприятий нашей республики ремонтный фонд расходуется в первом полугодии или первом квартале года, и потом начинаются какие-то непонятные ремонтные работы, которых могло и не быть. Сегодня мы сосредоточены в первую очередь на качественном предоставлении коммунальных услуг. Это самая главная задача. А вопрос цены для абонента — это немножко не к нам, а к Комитету по тарифам, — сказал замминистра.

Как считает Алсу Зайнуллина, благодаря новым решениям компаниям будет легче планировать траты.

— Эксплуатация станет понятной, то есть организации будут понимать свой бюджет. Будут предсказуемые расходы, а не спонтанные аварийные ситуации, на которые непонятно, какое финансирование понадобится, — поделилась она.

предоставлено ГК "РГК"

Зато замглавы Минстроя сообщил, в каких городах в этом году будут вести модернизацию коммунальной инфраструктуры. В рамках федеральной программы на эти цели выделят 2,5 млрд рублей. Основной объем средств направят в Набережные Челны, также работы будут вести в Альметьевске и Лениногорске.

«Все остальные муниципалитеты без исключения [профинансируют] в рамках республиканской программы», — добавил Дамир Шайдуллин. Предусмотренная сумма — 10 млрд рублей.



«Ожидать огромного всплеска налога, наверное, не стоит»

На две установки потратили около 130 млн рублей, сообщил Ленар Гильмутдинов. В целом оборот ГК РГК за прошлый год составил 15 млрд рублей. Мощность производства полимерных листов составляет порядка 300 тонн в месяц. Что касается ПВХ-профиля, ежемесячно выпускается около 15 км продукции.

предоставлено ГК "РГК"

Власти призвали производителей выходить на внешние рынки, но в то же время экономический эффект от запуска новых производств оценили пока весьма сдержанно.

— Мы видим общее положение экономики в России, и ожидать огромного всплеска налога, наверное, не стоит. Сегодня у переработчиков полимеров стоит одна задача — выжить, — подчеркнул замминистра промышленности и торговли Дмитрий Гуськов.

