Раздробили крышу

В Инженерном лицее Альметьевска отремонтировали кровлю без проведения тендера. Имущество фирмы, выполнявшей работы, арестовано на 3,6 млн рублей

Прокуратура Татарстана потребовала признать недействительными сделки по ремонту кровли Инженерного лицея в Альметьевске. Тендер на ремонт не проводился, и все работы выполнила компания «Актив-Прогресс». 9 апреля был подан иск в Арбитражный суд, который сразу удовлетворил заявление истца и арестовал имущество подрядчика на 3,6 млн рублей. Юристы полагают, что строительной фирме придется вернуть все деньги за выполненные работы. Подробности разбирательства — в материале «Реального времени».

«В целях формального соблюдения ограничения»

В мае арбитражный суд Татарстана приступит к рассмотрению иска прокуратуры Татарстана к МАОУ «Инженерный лицей» г. Альметьевска и ООО «Актив Прогресс» о признании недействительными договоров, заключенных между ними, и применении последствий недействительности ничтожных сделок. Иск был подан 9 апреля, и суд сразу же удовлетворил заявление прокуратуры, арестовав имущество «Актив-Прогресса» на 3,6 млн рублей (истец требует отменить сделки на эту сумму).

Как стало известно «Реальному времени», претензии надзорного ведомства появились после проверки Альметьевской городской прокуратуры, которая обнаружила семь договоров на ремонт крыши лицея, заключенных в ноябре 2024 года. Суммы всех договоров не превышали 600 тысяч рублей (это пороговая сумма, позволяющая заказчику не проводить конкурсные процедуры). Все договоры были заключены в один день с компанией «Актив Прогресс», акты приемки были подписаны 20 декабря 2024 года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Учитывая единство предмета, место оказания услуг, период заключения договоров, данные договоры по своей правовой природе образуют единую сделку, которая была искусственно раздроблена на несколько самостоятельных контрактов в целях формального соблюдения ограничения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ», — говорится в материалах дела.

В 2025 году «Актив Прогресс» участвовал в двух тендерах на монтаж системы пожарной сигнализации, однако оба конкурса проиграл. На запрос «Реального времени» в компании ответили, что от комментариев воздержатся. Недоступным для комментариев оказалось и руководство Инженерного лицея.

Профессиональный бизнесмен обязан был знать правила игры

Партнер юридической компании Yahatin Антон Смирнов отметил, что судебная практика в Татарстане по таким делам сейчас максимально жесткая: аналогичные споры в Елабуге и других районах республики заканчиваются одинаково — суды признают сделки незаконными. В таких спорах государство защищает не того, кто «реально работал», а саму процедуру честной конкуренции. Причем защитить свои интересы в суде, имея на руках акты выполненных работ, в данном случае практически невозможно.

«Самое горькое для предпринимателя в этой истории — позиция Верховного Суда России. Еще в 2016 году высшая судебная инстанция четко разъяснила: если работа для государства выполнена без законного контракта или в обход обязательных торгов, подрядчик не имеет права на оплату. Даже если крыша сделана идеально и школа ею пользуется, закон считает, что профессиональный бизнесмен обязан был знать правила игры. Соглашаясь на дробление, компания добровольно берет на себя риск работать бесплатно».

Подрядчик не просто возвращает деньги, он фактически дарит школе материалы и труд своих рабочих, при этом его счета уже арестованы, что может парализовать текущую деятельность компании, рассказал Смирнов.

По мнению юриста, руководству лицея могут грозить крупные штрафы от антимонопольной службы, а если правоохранители заподозрят, что подрядчика выбрали не просто по ошибке, а из личной заинтересованности, дело может выйти за рамки арбитражного суда и превратиться в уголовное.

Предварительное судебное заседание назначено на 20 мая.

Александр Третьяков