Путинские выплаты на детей: кто и как может получить в Татарстане

Фото: Максим Платонов

1,3 млрд рублей для 79 тысяч детей

С 1 мая для сотрудников Пенсионного фонда начнется жаркий период. Как заметил глава отделения Пенсионного фонда по Татарстану Эдуард Вафин, им придется работать практически в круглосуточном режиме. Согласно указу президента России, подписанному в конце марта этого года, ПФР начнет принимать заявления на выплату новых пособий — детям в возрасте от 8 до 17 лет, воспитывающимся в малоимущих семьях. Ранее этой даты заявления приниматься не будут, подчеркнули сегодня участники специального брифинга. Не предоставят этой возможности и на портале госуслуг.

В республике получателями новых выплат, по предварительным подсчетам ПФР, станут более 79 тысяч детей, подпадающих под условия документа. Главный критерий для начисления денежной помощи от государства — ежемесячный доход на каждого члена семьи не должен превышать величину прожиточного минимума, в Татарстане это 10 756 рублей. Как отметил сегодня на брифинге Эдуард Вафин, общая сумма выплат составит 1,384 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Размер выплат будет вариативным и зависеть от ежемесячного дохода каждого члена семьи, сообщил Эдуард Вафин: «Решение о назначении новых ежемесячных выплат, как и прежде, будет приниматься по итогам комплексной оценки нуждаемости, то есть с учетом доходов, имущества семьи, наличия заработка у родителей или его отсутствия в силу объективных причин, так называемого правила «нулевого дохода»:

базовый размер: ежемесячная выплата составит 50% от величины прожиточного минимума на ребенка, или 5 216 руб. 50 коп.;

если при назначении выплаты в размере 50% среднедушевой доход семьи будет ниже прожиточного минимума на душу населения, то ежемесячная выплата составит 75%, или 7 824 руб. 75 коп.;

если при назначении ежемесячной выплаты в размере 75% величины прожиточного минимума на детей среднедушевой доход семьи окажется меньше прожиточного минимума на душу населения в РТ, то ежемесячная выплата составит 100%, или 10 433 рубля.

С учетом каждой копейки и имущества заявителя

При этом сдвоения выплат не произойдет, подчеркнул Вафин. Так, одинокие родители, ранее получавшие детские выплаты на детей 8—17 лет, смогут выбирать, какой вариант выплат для них является наиболее выгодным. Подать заявку они могут самостоятельно через «Госуслуги» в личном кабинете или же получить квалифицированную помощь в отделениях Пенсионного фонда, а также в МФЦ. На какую сумму может рассчитывать отдельно взятая малоимущая семья, зависит от разных факторов.

Например, для семьи из пяти человек — два родителя и три ребенка — с годовым доходом в 600 тысяч рублей после комплексной оценки имущества размер выплат составит 5,2 тыс. рублей на каждого ребенка. Если же совокупный семейный доход за год составит 450 тысяч рублей, то ежемесячно от государства родители будут получать по 7,8 тыс. рублей на каждого ребенка.

Годовой доход следует считать с момента подачи заявления минус четыре месяца: то есть если оно подается с 1 апреля, то отсчет следует вести с 1 января 2021 года по декабрь 2021 года, если с июня — то с февраля 2021 по январь 2022-го. После чего нужно сложить все статьи доходов, разделить их на 12 месяцев, а затем поделить на количество членов семьи: (600 000 тыс. рублей х 12 месяцев) х 5 человек = 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, что меньше прожиточного минимума на душу населения в Татарстане. Значит детям, чей возраст от 8 до 17 лет (16 лет включительно), положены выплаты, и в этом случае семья каждый месяц будет получать более 15 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кстати, при подсчете должны учитываться все способы получить доход — пенсии, стипендии, алименты, проценты от вкладов, от рынка ценных бумаг, от творческой или предпринимательской деятельности. Кроме того, должна быть указана уважительная причина отсутствия дохода. Если же родитель потерял работу с 1 марта этого года, то его прежний доход не будет учитываться, отметил глава отделения ПФР по Татарстану, но при условии, что он встал на учет в центре занятости как безработный. Правда, выплату в этом случае назначат лишь на полгода, после чего можно снова обратиться за пособием.

Но и тут не все просто. Даже если годовой семейный доход не превышает 600 тысяч рублей, но члены ячейки общества, рассчитывающей на государственную матпомощь, владеют дополнительным имуществом, превышающим установленный лимит, то выплат можно не ждать.

В списке несколько пунктов, согласно которым детские выплаты не положены. Так, можно иметь одну квартиру любой площади. Но если их несколько, то суммарная площадь не должна превышать 24 кв. метров на одного члена семьи. Также ограничения касаются владения недвижимостью, транспортом — автомобилями, мотоциклами, лодками и прочим, величины банковских вкладов и т.д. Еще одно из условий — семья должна иметь собственные источники доходов или объективные причины их отсутствия.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Право на получение выплат имеет один из родителей или законный представитель ребенка. При этом если в семье несколько детей, то пособие начислят на каждого сроком на один год. Также в составе семьи не учитываются:

лица, лишенные родительских прав на этого ребенка;

лица на полном гособеспечении, кроме детей под опекой;

призывники, служащие в армии без контракта;

отбывающие наказание в местах лишения свободы;

находящиеся на принудительном лечении по решению суда или под стражей.

«Не нужно создавать очереди, толпу — все предусмотрено»

Начисляться госпомощь будет на карту «МИР», также ее можно получить дома через «Почту России». Первую выплату, за апрель и май, можно будет ожидать в течение 5 рабочих дней после одобрения заявления. Затем деньги будут переводить до 25 числа каждого следующего месяца.

На все возникающие вопросы, связанные с новой госвыплатой на детей, заметил глава республиканского отделения ПФР, родители могут получить ответы по телефону горячей линии 8 800 600 00 00 или у сотрудников МФЦ, которые начнут принимать заявления, начиная только с 1 мая.

Фото: Илья Репин (архив)

— Не нужно спешить и думать, что если вы не подадите в майские праздники, то выплат не будет. Если ребенку исполняется 17 лет 1 мая, он все равно получит выплату, несмотря на то, что родители придут 10 или 11 мая. Не нужно создавать очереди, толпу — все предусмотрено, все логично и правильно, — обратилась к заявителям директор ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ» Ленара Музафарова.

Для этого МФЦ в муниципальных образованиях Татарстана будут работать в праздничные дни, сообщила она. Но, как подчеркнула Музафарова, в течение майских праздников МФЦ будут оказывать только этот вид услуг, а также услугу по созданию личного кабинета на портале госуслуг (ЕСИА).

Так, обратиться за помощью или чтобы подать заявление, можно будет в трех филиалах Казани, в Нижнекамске — в филиале в ТРЦ «Рамус-Молл», в Набережных Челнах — в филиале на ул. Кол Гали, а также во всех остальных муниципальных образованиях, имеющих одно отделение МФЦ. Как подчеркнула Музафарова, заявитель должен иметь оригинал паспорта, иначе услуга предоставляться не будет, а также необходимый перечень документов или их копии:

паспорт,

СНИЛС,

свидетельство о заключении или расторжении брака,

свидетельство о смерти супруга\супруги,

справка с места работы,

ИНН работодателя,

сведения о сумме алиментов,

сведения об уходе за нетрудоспособным лицом,

реквизиты банковского счета,

свидетельство о рождении или паспорт ребенка,

СНИЛС ребенка.

— Было бы здорово, если бы заявитель приходил с распечатанным и заполненным заявлением. А мы в свою очередь быстро, оперативно давали расписку и забирали бы заявление — вы не сидите и не заполняете бланк. Если, конечно, нет возможности распечатать, то мы будем заявителям выдавать их в руки. Если не принесете оригиналы документов, если заявление заполненное, то спрашивать их не будем. Есть межведомственное взаимодействие у ПФ — они отработают потом. Если придете с оригиналами, то мы снимем копии и приложим их к заявлению… Если придете с копиями, мы их тоже приложим, потому что сличать с оригиналом нам нет смысла, а заявителю нет смысла доносить неверную информацию. Потому что у ПФ есть право, если реквизиты или какие-то данные неверно внесены, отказать в выплате.



Фото: Ринат Назметдинов

Если не будет хватать какого-то из документов или справок, переживать не стоит — их можно будет донести чуть позже, но лучше не затягивать, предостерег начальник отдела соцвыплат татарстанского отделения ПФР по Татарстану Ирек Хабибуллин:

— В течение 10 рабочих дней рассматривается заявление, учитывая майские праздники. На едином портале госуслуг можно будет отследить любой статус заявления, его движение, уведомления будут приходить о решении. Также придет уведомление о предоставлении дополняющих либо уточняющих сведений, и в течение пяти рабочих дней после его получения мы ожидаем, что вы предоставите документы. Если они не поступят в этот период, то заявление автоматически снимается с рассмотрения.

Ангелина Панченко