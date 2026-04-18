Бизнес-обзор: «Татэнергосбыт» нашел поставщика за 1,3 млрд, «Туполев» ликвидирует «дочку» КАЗ

В Агрызе банкротят мясокомбинат семьи Батановых

На этой неделе ПАО «Туполев» объявил о ликвидации одного из подразделений Казанского авиазавода — ПСК «Авиастрой» под руководством Николая Савицких. «Татэнергосбыт» заключил контракт с компанией «Меридиан-Казань» на установку «умных» счетчиков в домах татарстанцев за 1,3 млрд рублей. В дело о банкротстве Агрызского мясокомбината вступили налоговики. Подробности — в обзоре «Реального времени».

«Дочку» Казанского авиазавода ликвидируют

Во вторник стало известно о начале процедуры ликвидации в ПСК «Авиастрой» — одном из подразделений Казанского авиационного завода. До среды его возглавлял бывший директор КАЗа Николай Савицких, в марте назначенный ОАК руководителем Таганрогского авиакомплекса.

Сообщение о принятии решения о ликвидации ПСК «Авиастрой» опубликовано на Федресурсе. Ранее ликвидируемая компания называлась «КАПО-Автотранс», она была создана решением собрания совета директоров КАПО им. Горбунова в 2008 году. Предприятие запустили на базе автотранспортного подразделения авиазавода, хотя его основным видом деятельности указано обеспечение работоспособности котельных.

Первый руководитель компании Александр Чилимов сообщал, что целью было получить максимальную прибыль при наименьших затратах. Разработали бизнес-план и первый год работы завершили с положительным результатом. Закупили необходимую автотехнику и начали оказывать транспортные услуги сторонним организациям. «КАПО, наш основной заказчик транспортных услуг, в сравнении с 2009-м годом на 30% сократил лимиты на транспорт. Поэтому сейчас нам необходимо расширить сферу услуг, искать новых партнеров», — пояснял Чилимов.

Уставный капитал ПСК «Авиастрой» — 34 млн рублей, в ней числится один сотрудник. Последние годы предприятие ведет убыточную деятельность: с 2023-го по 2025-й выручка сократилась почти в 10 раз, до 4,9 млн рублей.

В Татарстане нашли подрядчика на установку счетчиков за 1,3 миллиарда

На этой неделе «Татэнергосбыт» заключил контракт с победителем открытого аукциона на выполнение работ по монтажу, наладке интеллектуальной системы учета электроэнергии на сумму 1,3 млрд рублей. В общей сложности исполнителю предстоит закупить и смонтировать в многоквартирных домах республики свыше 86 тысяч «умных» счетчиков.

Тендер достался зарегистрированной в Перми фирме «Меридиан-Казань» татарстанского бизнесмена Наиля Акмаева. Его партнером по бизнесу проходит замглавы ГЖФ Татарстана Рустем Гилязов — обоим принадлежит московская компания «Меридиан-Ресурс». Оба предприятия специализируются в области пассажирского транспорта. В прошлом году одно из них заключило контракт с пермскими налоговиками на оказание транспортных услуг.

Вторая фирма, которая участвовала, в торгах энергетиков, объявленных под конец 2025 года, — это казанское мебельное производство «Магма-М» Аделя Хуснутдинова. Фирма Акмаева обошла ее, скинув начальную цену на 6,7 млн рублей. У «Татэнергосбыта» это самый крупный заказ в текущем году.

Ранее госконтракт на сумму почти 1 млрд рублей по тем же видам работ компания заключала в феврале 2025 года с «СК Строй», а поставщиком счетчиков выступило ООО «Энергомера». Эта госзакупка вызвала бурные обсуждения в ИТ-отрасли, поскольку в счетчиках под видом российской продукции использовали микросхемы зарубежного производства.

Попытка обанкротить Агрызский мясокомбинат

На этой неделе стало известно о вступлении в дело о банкротстве Агрызского мясокомбината налоговиков из Омской области. Сумма требований надзорного органа составила 10,8 млн рублей. Заявление о признании татарстанского предприятия финансово несостоятельным под конец 2025 года подала жительница Иркутска Ольга Тетерская, требуя выплаты чуть более 2 млн. Незадолго до этого вдова покойного гендиректора и владельца Агрызского мясокомбината Михаила Батанова, унаследовавшая бизнес вместе с дочерьми, решила ликвидировать компанию.

На протяжении 13 лет агрызский предприниматель был единственным учредителем мясокомбината, но в июле 2024-го разделил компанию с женой. В ноябре того же года, уже после его смерти, в уставный капитал общества вошли Анастасия и Дарья Батановы, дочери супругов. Обе получили по 12,5% долей, еще 75% у матери.

Как сообщают в районе, у семьи Батановых были большие планы не только по развитию Агрызского мясокомбината в части модернизации и расширения производственных цехов, но и дальнейшего развития агрофирмы «Тугызбуй», строительства молочно-товарной фермы на 1 200 голов.

Чета начинала бизнес в 2007 году, когда Ирина Батанова основала компанию «ВИМ». На начальном этапе фирма закупала у сельхозпроизводителей живой скот и продавала переработчикам. В 2010 году был выкуплен неработающий мясокомбинат в Агрызе. На тот момент это было одноэтажное здание площадью 1 157 кв. м и земельный участок площадью 5 731 кв. м. Работая вместе, Батановы в короткие сроки запустили производство, приобрели спецтранспорт и снизили себестоимость продукции.

В феврале 2011 года на базе производства основали ООО «Агрызский МК», появились новые производственные площади, современное оборудование. Компания стала крупным игроком на рынке мясного сырья. Правда, в 2024 году мясокомбинат впервые ушел в минус, убытки составили 28,6 млн рублей. Через год выручка сократилась до 1,58 млрд, чистая прибыль немногим превысила 2 млн рублей.

Вопреки кризису в автопроме: КАМАЗ замахнулся на крупный проект

На текущей неделе наше издание рассказывало и о других новостях татарстанского бизнеса и экономики. Спад автопрома повлек значительное снижение объемов производства и продаж в смежных отраслях.

Проблемы «Казанского электромеханического завода», где уволили 70% сотрудников на фоне снижения заказов, «Реальному времени» прокомментировали в Минпромторге Татарстана, указав, что сократить персонал также был вынужден еще ряд предприятий республики, например РИАТ и Актанышский агрегатный завод. С какими сложностями столкнулись эти компании и какой урон ждет отрасль в целом — подробности в материале.

Несмотря на кризис в отрасли КАМАЗ решил инвестировать средства в крупный проект. В республике планируют построить Набережночелнинский промышленный парк «Мастер» за 200 млрд рублей. Проект начнут реализовывать уже в следующем году под управлением КИП «Мастер» — дочернего предприятия автогиганта. В компании рассчитывают на возмещение 75% затрат из бюджета. Новый промпарк выведет на рынок от 800 тысяч до 1 млн кв. м производственных площадей, что в условиях дефицита быстро поглотит рынок Закамья, считают эксперты.