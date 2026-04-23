Победа «Рубина» над «Динамо» важнее, чем кажется: для тренера, клуба и в борьбе с ЦСКА

00:00, 23.04.2026

Казанцы сыграли лучший второй тайм при Артиге

«Рубин» обыграл в гостях московское «Динамо» со счетом 1:0 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Казанцы остаются главными Робин Гудами чемпионата, обыгрывая сильных соперников и раздавая очки слабым. Чем важна победа в Москве — читайте в материале «Реального времени».

В РПЛ завелись Робин Гуды

«Рубин» при тренерском штабе Франка Артиги превратился в главного Робин Гуда Российской премьер-лиги (РПЛ). Казанская команда обыгрывает грандов отечественного футбола и дарит очки слабым соперникам. Этой весной «рубиновые» сыграли семь матчей, в которых победили «Краснодар» (2:1) и «Локомотив» (3:0) из топ-3 чемпионата. При этом проиграли махачкалинскому «Динамо» (1:2) и сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0), «Оренбургом» (0:0) и «Акроном» (1:1) из нижней части таблицы. Особняком стоит лишь победа над «Сочи» (1:0), занимающего последнее место в РПЛ.

Очередного соперника «Рубина» — московское «Динамо» — можно определить в оба ряда. По составу и финансовой обеспеченности «бело-голубые» являются, безусловно, ведущим клубом страны. По игре же есть вопросы. Качество футбола в исполнении «динамовцев» откровенно хромает в большинстве матчей в этом сезоне.

Правда ко второму очному поединку в текущем чемпионате команды подошли при одинаковом наборе очков — по 35. Причем «Динамо» опережало «Рубин» в турнирной таблице, занимая седьмую строчку по дополнительным показателям. В первом круге соперники разошлись в Казани нулевой ничьей. Нечто подобное ждали эксперты и в предстоящем матче в Москве.

К тому же, «Рубин» не побеждал «Динамо» в гостях аж с 2020 года. Тем более казанцам пришлось обходиться без лучшего бомбардира Мирлинда Даку и защитника Егора Тесленко, дисквалифицированных за перебор желтых карточек. В составе их заменили Жак Сиве и Никита Лобов. Не хватало и Дардана Шабанхаджая, неплохо проявившего себя в предыдущем туре.

Начало осталось за «Рубином»

Первая десятиминутка встречи получилась горячей на моменты. Казанцы активно начали игру и за первые 5 минут нанесли три неплохих удара. Вначале Илья Рожков приложился с угла вратарской — выше, затем Никита Лобов подрезал навес с углового, а Велдин Ходжа добил мимо. Третий выстрел гостей выдался еще и эффектным: Руслан Безруков навесил, Сиве полуножницами не попал в створ. А закончилось все это выходом Ярослава Гладышева один на один, но его удар прошел в сантиметре от штанги.

Далее «Динамо» перехватило инициативу. Хозяева долго владели преимуществом, лишив казанцев контроля мяча. Впрочем, «Рубин» и не планировал играть позиционно, стараясь при любой возможности выдергиваться в контратаки. В итоге в концовке второй десятиминутки гости открыли счет. Назми Грипши с центра поля дальним забросом отыскал Жака Сиве, который в два касания переиграл вратаря — 0:1.

Получасовой отрезок команды завершили обоюдными сериями опасных ударов. «Динамо» трижды било в сторону Евгения Ставера, но цели эти моменты не достигли. У «Рубина» издали мог забить Ходжа — вратарь отразил, а также Лобов после еще одного розыгрыша углового. Всего же соперники на двоих нанесли за первые 30 минут аж 13 ударов.

В целом, начало матча «Рубин» мог занести себе в актив. До забитого гола гости смотрелись куда острее соперника. А уже ведя в счете, казанцы окончательно перешли на контратаки, хорошо «засушив» атаку «Динамо». Прежде всего, защитники «Рубина» ничего не дали создать Константину Тюкавину. У лучшего бомбардира москвичей не было ни единого шанса забить.

Лучший второй тайм при Артиге

После перерыва характер встречи немного изменился. «Динамо» продолжил больше владеть мячом, однако извлечь хоть какую-то выгоду хозяева не смогли. Из опасного можно вспомнить лишь парочку полумоментов. В остальном оборона казанцев спокойно держала строй.

А вот «Рубин» выдал свой лучший второй тайм под руководством Франка Артиги. У казанцев получалось абсолютно все. С самых первых минут после перерыва гости пошли в атаку. Обычно при удобном для себя счете команда из Казани редко идет вперед, стараясь, наоборот, сохранить победу.

Дважды из пустых ворот вытаскивал удар защитник «Динамо» Девид Рикардо. Один на один выбегал Даниил Кузнецов, которого остановил вратарь противника. И в целом «Рубин» был постоянно нацелен играть на половине поля москвичей.

Что уж говорить, если в концовке вместо яркого навала на штрафную казанцев, в памяти отложилась лишь травма фотографа «Динамо»? Представитель московской команды работал аккурат в той точке, куда прилетел мяч после корявого удара Тюкавина. Игровой снаряд попал точно в фотоаппарат, который затем отскочил в лицо сотрудника, свалившегося в нокаут.

Помощь фотографу оказали вовремя прибежавшие врачи «Рубина». Помочь футболистам хозяйской команды в игре против казанцев желающих не нашлось.

«Дальше будут говорить результаты»

Победа стала для «Рубина» неимоверно важной. Вот чего не отнимешь у Артиги, то это умения побеждать эффектно и в нужный момент. С «Динамо» она вышла именно такой. «Рубин» одержал свою 1000-ю победу в чемпионатах России. Радостно, что юбилейный рубеж был преодолен в Москве, некогда самом принципиальном для казанского коллектива городе страны. При Курбане Бердыеве обыграть москвичей, тем более на выезде, считалось практически священным долгом.

К тому же, с этой победой «Рубин» приблизился к 6-му месту. Еще в январе, да что там, даже в минувшие выходные, эта позиция в таблице казалась недосягаемой для казанцев. И занимает эту строчку московский ЦСКА, с которым «рубиновым» предстоит сыграть в ближайшую субботу в Казани.

А еще эта победа важна самому Артиге. При испанце «Рубин» не проигрывает уже семь матчей подряд. Франк постоянно говорит про важность результата, частенько игнорируя красоту и качество показываемого командой футбола. Но ничьи с аутсайдерами невозможно записать в актив. Чего не скажешь об успехе с «Динамо». В Казани все равно продолжают любить и чтить победы над Москвой.

— Что надо изменить? Это вопрос не ко мне. Моя задача — анализировать состав, с которым я работаю, всегда добавлять и улучшать наши действия как команды. Пока не достигли той картинки, которую мне хотелось бы видеть. Не люблю говорить на такие темы. Есть процесс, но он должен сопровождаться результатом и победами. Когда я только пришел, у команды была неудачная серия. Мы выправили динамику, победили в четырех матчах из пяти, стали забивать. Моя задача — концентрироваться на работе. Дальше будут говорить результаты, — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:1, 0:0)
Голы: 0:1 — 19, Сиве (Грипши).

Следующий матч «Рубин» сыграет в Казани 25 апреля с московским ЦСКА в 19:30 по мск. Пока же казанцы остаются «санитарами» РПЛ, обыгрывая сильных и раздавая очки аутсайдерам. В интересах Артиги эту тенденцию сохранить, ведь впереди у команды три игры с соперниками из верхней части турнирной таблицы

Зульфат Шафигуллин

