79 380 детей в Татарстане живет в малообеспеченных семьях — это много или мало?

В Татарстане 79 380 детей живет в малообеспеченных семьях. По предварительной информации, именно такое их количество будет получать новую ежемесячную выплату на детей в возрасте от 8 до17 лет согласно указу российского президента Владимира Путина. Данные приводит татарстанское отделение Пенсионного фонда России.

Размер выплат будет вариативным и зависеть от ежемесячного дохода каждого члена семьи, сообщил глава ПФР по РТ Эдуард Вафин. Она будет предоставляться в размерах 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума на ребенка в Татарстане, которая в 2022 году равна 10 433 рублям. В первом случае выплата составит 5 216 рублей, во втором — 7 824 рубля, в третьем — 10 433 рубля.

Например, для семьи из пяти человек — два родителя и три ребенка — с годовым доходом в 600 тыс. рублей после комплексной оценки имущества размер выплат составит 5,2 тыс. рублей на каждого ребенка. Если же совокупный семейный доход за год составит 450 тыс. рублей, то ежемесячно от государства родители будут получать по 7,8 тыс. рублей на каждого ребенка.

79 380 детей из малообеспеченных семей — это:

Примерно в три раза больше , чем детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших в 2020 году в Татарстане специальные выплаты в размере 4 686 рублей — они достались 27 400 детям.

, чем детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших в 2020 году в Татарстане специальные выплаты в размере 4 686 рублей — они достались 27 400 детям. В полтора раза меньше , чем претендентов до 3 лет в Татарстане на «путинские» выплаты в 5 тысяч рублей — таких детей в 2020 году было 136 тысяч.

, чем претендентов до 3 лет в Татарстане на «путинские» выплаты в 5 тысяч рублей — таких детей в 2020 году было 136 тысяч. В 8 раза больше , чем детей в Татарстане, оставшихся без попечения родителей — по словам уполномоченной по правам ребенка в республике Ирины Волынец, таких в регионе проживает около 10 тысяч.

, чем детей в Татарстане, оставшихся без попечения родителей — по словам уполномоченной по правам ребенка в республике Ирины Волынец, таких в регионе проживает около 10 тысяч. Около 1,5% от всех детей в России, претендующих на такие выплаты — по подсчетам российского Минтруда, получить пособие смогут родители более чем 5 миллионов детей.

от всех детей в России, претендующих на такие выплаты — по подсчетам российского Минтруда, получить пособие смогут родители более чем 5 миллионов детей. Примерно на 800 детей больше , чем претендующих на аналогичные выплаты в Омской области — там в малообеспеченных семьях проживает более 78 500 детей при вдвое меньшей численности населения.

, чем претендующих на аналогичные выплаты в Омской области — там в малообеспеченных семьях проживает более 78 500 детей при вдвое меньшей численности населения. Почти на 30 тысяч детей больше , чем в Удмуртии — там на выплаты могут рассчитывать около 50 тысяч ребят.

, чем в Удмуртии — там на выплаты могут рассчитывать около 50 тысяч ребят. Почти такое же число семей претендуют на выплаты для детей от 8 до 16 лет в Хабаровском крае — по предварительной оценке, их около 79 тысяч.

число семей претендуют на выплаты для детей от 8 до 16 лет в Хабаровском крае — по предварительной оценке, их около 79 тысяч. Столько же детей на Кубани в 2021 году стали первоклассниками.

Дарья Акимова