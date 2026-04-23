В Татарстане определили сроки навигации маломерных судов
Открытие сезона произойдет с 25 апреля
Навигация маломерных судов в Татарстане начнется 25 апреля и продлится вплоть до 1 ноября. Об этом рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по республике Регина Гаязова.
— Процесс спада паводковых вод на мелких реках находится на этапе завершения, как и спад паводковых вод в водохранилищах. Судоводителям важно помнить, что талыми водами в водоемы принесло бревна и другие опасные объекты, — рассказала Гаязова.
В 2025 году речная навигация в Татарстане продлилась с 22 апреля по 5 ноября.
