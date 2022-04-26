OBI возобновит работу в России до конца майских праздников

Фото: пресс-служба ОБИ

Сеть OBI возобновит работу в России всех гипермаркетов до конца майских праздников. Об этом сообщили в компании.

Открытие магазинов будет проходить поэтапно: к 1 мая должны вернуться к привычному режиму работы магазины в Москве и Санкт-Петербурге, затем — в регионах. Планируется, что до 11 мая возобновят свою деятельность все 27 гипермаркетов OBI.

Сайт и мобильное приложение возобновят работу, но только в информационном режиме. Сроки запуска интернет-магазина пока неизвестны, о них сообщат дополнительно, передает ТАСС.

Фото: пресс-служба OBI

8 марта OBI заявила, что покидает российский рынок в связи с событиями на Украине. В сообщении компании говорилось, что компания управляет 27 магазинами в России, в которых работает «около 4 900 сотрудников».

В апреле СМИ сообщили, что немецкая компания OBI GmbH передает в доверительное управление свой российский бизнес, торговую сеть OBI, основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Отмечалось, что в будущем обладателем бизнеса станет российский инвестор, который будет развивать компанию на территории страны.

В ноябре прошлого года в Казани на территории «Меги» открылся новый гипермаркет для ремонта и дачи OBI. Для магазина построили отдельное здание. Там расширили зону DIY, появились дизайнерские шоурумы, отдельные места для работы с бизнес-клиентами, а также специальные зоны самовывоза и выдачи онлайн-заказов.

Татьяна Леухина