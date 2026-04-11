Опрос предпринимателей: что изменилось в вашем бизнесе, когда в силу вступили поправки о русском языке?

Да, поправки нас затрагивают, но не вызвали необходимости срочно менять вывески. Название нашей компании «Teamsoft» — иноязычное, однако мы зарегистрировали его как товарный знак еще 15 лет назад. Для нас это было осознанным решением: мы изначально строили бизнес «вдолгую» и понимали, что защита бренда — это базовый шаг для устойчивого развития. Поэтому сегодня наше название юридически защищено, дополнительных действий в этой части не потребовалось.

Мы в целом придерживаемся принципа: если ты ведешь бизнес на территории государства, логично соблюдать его требования. Сопротивляться этому бессмысленно, а следование правилам — это часть нашей философии, которой мы и сами учим на тренингах.

Что касается того, используются ли в коммуникации слова, не внесенные в академические словари, то мы стараемся использовать только те слова, которые соответствуют требованиям. Многие термины, которые мы применяем в работе, например тот же «чек-лист», хотя и имеют иностранное происхождение, уже внесены в академические словари русского языка. Если у нас возникают сомнения по поводу того или иного слова, мы проверяем его по словарям.

Бывает, что клиенты сами обращают наше внимание: «А вы знаете, что вот это слово не соответствует требованиям?» И мы его заменяем. Мы обладаем коммуникативной гибкостью и считаем, что в русском языке достаточно слов и синонимов, чтобы найти альтернативу любому иностранному термину. Более того, умение говорить на понятном языке — показатель профессионализма.



Определенные затраты на приведение коммуникации в соответствие с законом, безусловно, есть. Любое приведение бизнес-процессов в соответствие с новыми требованиями (регистрация товарного знака, аудит сайта или вычитка текстов) — это всегда дополнительные ресурсы. Поиск нужных специалистов, их время и работа стоят денег. Мы это честно признаем.

Но если ты мыслишь как предприниматель, который строит компанию надолго, ты понимаешь: вложения в соответствие требованиям — это не потерянные деньги, а инвестиция. Она возвращается доверием клиентов, репутацией на рынке и возможностью спокойно работать, не опасаясь претензий со стороны контролирующих органов. Экономить на этом недальновидно. Мы и коллегам-предпринимателям советуем: лучше заложить эти расходы в бюджет сразу, чем потом решать проблемы, которых можно было избежать.