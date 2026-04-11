Опрос предпринимателей: что изменилось в вашем бизнесе, когда в силу вступили поправки о русском языке?
Представители бизнеса — о том, пришлось ли им менять что-то в коммуникации с конечным клиентом
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу изменения законодательства, устанавливающие требования к использованию иностранных слов и торговых наименований в коммуникации бизнеса с конечным клиентом. Под регулирование подпадают вывески магазинов, названия кафе и ресторанов, названия торговых точек и сервисных компаний, рекламные и информационные обозначения и в целом все, что транслирует компания в публичном пространстве.
Мы попросили представителей бизнес-среды ответить на несколько вопросов:
- Затрагивают ли поправки ваш бизнес? Если да, то как выходите из положения? Приходится ли менять вывески, навигацию в офисах или своих заведениях? Или, может быть, вам потребовалось зарегистрировать товарный знак, чтобы сохранить иноязычное название?
- Используются ли в вашей коммуникации с клиентом слова, которые не внесены в академические словари русского языка, но активно применяемые в бизнес-среде? Например, названия блюд национальной кухни или профессиональный жаргон (наподобие «дейли» или «чек-лист»)?
- Если изменения затрагивают ваш бизнес, как вы оцениваете затраты, понесенные на приведение коммуникации с клиентом в соответствие с законом?
Кроме того, «Реальное время» обратилось к экспертам в области патентного права, чтобы они дали свои рекомендации бизнесу.
Рената Абайдуллина руководитель службы маркетинга и PR ICL Services
Поправки, безусловно, затрагивают нашу деятельность, однако в части наименований сложностей не возникло. Торговые марки и бренды у нас зарегистрированы, поэтому не требуют изменений и правок.
Основные вопросы возникают не столько с брендингом, сколько с профессиональной лексикой. В ИТ-сфере широко используются аббревиатуры, термины и заимствования, которые давно стали частью повседневной коммуникации как внутри команд, так и в работе с клиентами.
В нашей корпоративной культуре, как и у многих ИТ-компаний, есть явные англицизмы, которые легко заменяются русскоязычными словами. Например, «митингам» и «дейликам» не сложно вернуть их русскоязычные названия, которые активно использовались 10—15 лет назад и не имели аналогов — «совещания» и «планерки».
А вот технические термины и аббревиатуры заменять уже сложнее. Поэтому необходимо обращаться к соответствующим словарям, чтобы определить, считается ли тот или иной термин заимствованием и подлежит ли он переводу.
На практике мы сталкиваемся с тем, что попытки заменить устоявшиеся термины их русскоязычными аналогами нередко приводят к обратному эффекту: формулировки становятся менее понятными и непривычными для пользователей.
Диляра Хисматуллина директор тренинговой компании «Тимсофт»
Да, поправки нас затрагивают, но не вызвали необходимости срочно менять вывески. Название нашей компании «Teamsoft» — иноязычное, однако мы зарегистрировали его как товарный знак еще 15 лет назад. Для нас это было осознанным решением: мы изначально строили бизнес «вдолгую» и понимали, что защита бренда — это базовый шаг для устойчивого развития. Поэтому сегодня наше название юридически защищено, дополнительных действий в этой части не потребовалось.
Мы в целом придерживаемся принципа: если ты ведешь бизнес на территории государства, логично соблюдать его требования. Сопротивляться этому бессмысленно, а следование правилам — это часть нашей философии, которой мы и сами учим на тренингах.
Что касается того, используются ли в коммуникации слова, не внесенные в академические словари, то мы стараемся использовать только те слова, которые соответствуют требованиям. Многие термины, которые мы применяем в работе, например тот же «чек-лист», хотя и имеют иностранное происхождение, уже внесены в академические словари русского языка. Если у нас возникают сомнения по поводу того или иного слова, мы проверяем его по словарям.
Бывает, что клиенты сами обращают наше внимание: «А вы знаете, что вот это слово не соответствует требованиям?» И мы его заменяем. Мы обладаем коммуникативной гибкостью и считаем, что в русском языке достаточно слов и синонимов, чтобы найти альтернативу любому иностранному термину. Более того, умение говорить на понятном языке — показатель профессионализма.
Определенные затраты на приведение коммуникации в соответствие с законом, безусловно, есть. Любое приведение бизнес-процессов в соответствие с новыми требованиями (регистрация товарного знака, аудит сайта или вычитка текстов) — это всегда дополнительные ресурсы. Поиск нужных специалистов, их время и работа стоят денег. Мы это честно признаем.
Но если ты мыслишь как предприниматель, который строит компанию надолго, ты понимаешь: вложения в соответствие требованиям — это не потерянные деньги, а инвестиция. Она возвращается доверием клиентов, репутацией на рынке и возможностью спокойно работать, не опасаясь претензий со стороны контролирующих органов. Экономить на этом недальновидно. Мы и коллегам-предпринимателям советуем: лучше заложить эти расходы в бюджет сразу, чем потом решать проблемы, которых можно было избежать.
Геннадий Золотов начальник Международного экспертного центра РГАИС
Изменения законодательства затрагивают многих предпринимателей. Ведь закон распространяется на всю информацию, которую видят потребители: на вывески, указатели, меню, ценники, рекламные объявления. Более того, его действие распространяется и на онлайн-пространства.
Все это заметно ограничивает бизнес в использовании иностранных слов и буквально обязывает перевести всю коммуникацию на русский язык. Но я хотел бы обратить внимание и на исключения из этих требований. Чтобы сократить издержки, предприниматель может попытаться воспользоваться этими исключениями (если это актуально для его бизнеса).
Одно из решений — регистрация товарного знака в Роспатенте, если иноязычный логотип или название еще не зарегистрированы. Это касается слов на любом языке, даже фантазийных (выдуманных).
Еще один вариант развития событий — использование иностранные слов в сочетании с их русскоязычной версией. Закон это разрешает. Но обозначение на русском языке в таком случае имеет приоритетное значение, должно располагаться первым. Нельзя графически уменьшать шрифт, делать цвет русскоязычной надписи более бледным.
Иноязычные слова и фразы, которые используются в коммуникации с потребителем, нужно заменить на русскоязычные аналоги. Это затратно и по деньгам, и по времени. Но отмечу, что закон о сохранении русского языка был принят летом 2025 года. А значит, у бизнеса было больше полугода на смену всех не соответствующих новым требованиям носителей информации.
Если бизнес не успел подготовиться, то можно сделать следующее:
1) проанализировать все коммуникационные каналы связи с потребителями на предмет соответствия новому закону;
2) зарегистрировать свой товарный знак;
3) проконсультироваться со специалистами Российской государственной академии интеллектуальной собственности или Общества защиты отечественной интеллектуальной собственности.
Нурислам Шарифулин ресторатор, владелец сети ресторанов P.Love, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России
Бывают товарные знаки, в названии которых заложена игра слов. Мы как раз про это — наши рестораны называются P.Love. Если бы мы перевели его, потеряли бы свою изюминку. Хорошо, что люди, принимающие законы, это учли, и зарегистрированный торговый знак можно не переводить.
Навигационные обозначения внутри заведений мы уже поменяли — у нас туалетные комнаты были обозначены как WC. Это совсем небольшие вложения, о них можно даже и не говорить. А таблички о брони столов изначально были на русском языке, так что здесь мы ни копейки не потеряли.
Были разговоры о том, что названия национальных блюд в меню, не внесенные в академические словари, нужно будет писать сначала по-русски, описательно. Но пока мы с таким не сталкивались, к нам никто не приходил с такими требованиями. Впрочем, у нас ничего экзотического нет — понятная и простая еда с названиями, с рождения известными населению.
Ильдар Низамеев генеральный директор Ilar Pro
Поправки в той или иной степени затрагивают практически любой бизнес, работающий с массовым клиентом, и мы не исключение. В нашем случае речь не столько о физической инфраструктуре (вывесках или навигации), сколько о цифровых каналах: сайте, интерфейсах, маркетинговых материалах. Мы изначально старались выстраивать коммуникацию на русском языке, поэтому кардинальных изменений не потребовалось. При этом пересмотрели отдельные элементы — убрали избыточные англицизмы, уточнили формулировки, чтобы они были понятны более широкой аудитории. Необходимости в регистрации товарного знака для сохранения иностранного названия у нас не возникло.
Если говорить о языке бизнеса, полностью отказаться от устоявшихся терминов довольно сложно. Такие слова, как «питч», «дедлайн», «чек-лист», глубоко укоренились в профессиональной среде и зачастую используются как более емкие аналоги. Мы стараемся соблюдать баланс: в публичной коммуникации с клиентом используем понятные русскоязычные формулировки, а внутри профессионального сообщества допускаем отраслевой язык, где это оправданно и не создает барьеров для понимания.
С точки зрения затрат изменения нельзя назвать значительными. В нашем случае это скорее операционная работа команды: аудит текущих материалов, корректировка текстов, обновление интерфейсов. Это не потребовало существенных инвестиций, но заняло время и внимание команды. При этом мы воспринимаем такие изменения не только как регуляторное требование, но и как возможность сделать коммуникацию более ясной и доступной для пользователя.
В целом ключевой вызов не в переводе как таковом, а в сохранении точности смысла и привычной логики взаимодействия с клиентом. И здесь важно не формально «перевести», а действительно адаптировать язык под аудиторию.
Анна Куприянова исполнительный директор АНО ОЗОИС, патентный поверенный
Я бы рекомендовала в первую очередь провести аудит вашей текущей ситуации. Проверить сайты, лендинги, карточки товаров (если есть продажи на маркетплейсах), упаковку, пользовательский интерфейс, личные кабинеты на сайтах, приложения — на предмет наличия английских слов без перевода, на предмет слов на латинице. Нужно убрать те обозначения, которые приведены на иностранном языке, либо добавить перевод на русский язык (перевод должен быть на первом месте, а иностранный язык — на втором).
В первую очередь обратите внимание на самые открытые зоны — вывески, информационные таблички и сайты. Если у вас есть зарегистрированный товарный знак, можно продолжать его использовать на латинице. Дальше рекомендую внедрить строгий контроль работы ваших маркетологов, специалистов по работе с соцсетями, разработчиков сайта. Введите правило: теперь контент публикуется только на русском языке или же на русском с переводом на иностранный.
Самый верный путь для сохранения бренда на иностранном языке — конечно же, регистрация товарного знака. Но если это не планируется или невозможно, следует провести ребрендинг. Начните с перевода, а дальше, когда потребитель привыкнет, используйте только обозначение на русском языке. Эту возможность можно максимально использовать для выработки новой маркетинговой стратегии.
