Минуллина — о KazanForum: «Собрать такое количество стран в текущей международной обстановке не каждый сможет»

На 20 апреля участие в форуме подтвердили уже 93 страны и 61 регион России

Масштаб XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026» начинает впечатлять: на данный момент участие подтвердили уже 93 страны и 61 регион России. Самые многочисленные делегации ожидаются из Афганистана, Сенегала, Узбекистана, Нигерии, Египта, Ганы и Пакистана. При таком огромном количестве стран и языков Казани сейчас не хватает квалифицированных переводчиков-синхронистов для обеспечения качественного перевода, а казанцев вновь ожидают трудности из-за логистики перемещения участников международного мероприятия. В стрессе и сервисная сфера городской инфраструктуры. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Казани не хватает переводчиков-синхронистов, чтобы достойно провести KazanForum 2026

— Сегодня мы видим, какие глобальные турбулентности происходят [в мире — прим. ред.], как меняются экономические цепочки, логистические цепочки, поэтому влияние и развитие отношений с исламскими государствами на сегодняшний день имеют стратегическое значение для России в этой части, — заявил председатель правления и директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Эти слова были сказаны главой организации в преддверии XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026», который пройдет с 12 по 17 мая в Казани. По данным руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана и члена федерального организационного комитета Талии Минуллиной, участие в мероприятии подтвердили 93 страны и 61 регион России.

Среди зарубежных участников наиболее масштабные делегации ожидаются из Афганистана, Сенегала, Узбекистана, Нигерии, Египта, Ганы и Пакистана. Активное участие в форуме планируют принять Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики, а также Кировская, Волгоградская и Астраханская области. Организаторы отмечают, что окончательная география участников еще не определилась.



На фоне большого внимания к предстоящему мероприятию закономерно поднимаются вопросы о том, насколько готова Казань к принятию всего того количества гостей, которые стремятся приехать сюда в дни форума.

Основная сложность для инфраструктуры, а конкретнее — для сервисного бизнеса, заключается в единовременном приезде большого числа участников, каждый из которых прибывает не один, а с помощниками и сопровождающими лицами. Это создает значительную нагрузку на всю городскую инфраструктуру, в том числе на бизнес. Ситуация осложняется высокими требованиями участников к условиям размещения.

— Если говорить в целом про номерной фонд, то, с одной стороны, его достаточно, но, с другой стороны, все хотят жить с видом на кремль, в одной гостинице. Недовольство это идет в основном от того, что не хватает, например, конкретных номеров с определенными характеристиками, но и Казань, в частности, и любые другие региональные гостиницы: и в Санкт-Петербурге, и во Владивостоке, стремятся максимально удовлетворять потребности участников, — заявил Стуглев.

Еще одним неочевидным испытанием для города и организаторов в работе с огромным числом представителей стран является необходимость синхронного перевода. По словам главы оргкомитета Талии Минуллиной, в Казани все еще имеется недостаток высококвалифицированных переводчиков-синхронистов и для обеспечения качественного синхронного перевода приходится привлекать специалистов со всей страны и даже из-за рубежа.

При этом сложность заключается в том, что на международной площадке часто требуется перевод не только с русского на английский, и наоборот, но и на другие языки, включая арабский, французский и турецкий.



— Синхронный перевод — это очень сложный процесс, потому что человек должен параллельно и слушать, и доносить мысль. И доносить ее грамотно и правильно, потому что если переводчик неверно донесет мысль, то [это может дойти, — прим. ред.] вплоть до международного скандала. <...> Их [профессиональных синхронных переводчиков, — прим. ред.] в Казани в должном объеме пока нет, — заявила Минуллина.

Впервые: съезд национальных банков и ажиотаж Африки

Говоря про новшества форума, глава АИР Татарстана отметила: «Каждый год наш форум получает развитие, мы развиваем те проекты, которые у нас были, но есть и новые события, которые мы проводим в этом году».



Одной из главных новинок форума станет впервые проводимая международная выставка готовых инвестиционных и инфраструктурных проектов. По данным руководителя АИР РТ, в ней примут участие Россия и страны СНГ. На сегодняшний день для участия уже отобраны 200 проектов от 1 миллиарда рублей, которые были собраны со всей страны, в том числе из Татарстана.

— Это конкретно сформулированные предложения, потому что если наш бизнес не готов к переговорам и просто ходит знакомиться на форуме, то результат оставляет желать лучшего. А если у нас есть конкретно упакованные предложения, переведенные на иностранные языки, которые мы можем предложить нашим коллегам, то это совсем другое качество мероприятия, — заявила Минуллина.

Еще одной важной внешнеполитической особенностью нынешнего форума станет проведение сессий межстрановых отношений высокого уровня. В программе — заседания межправительственных комиссий между Россией и такими странами, как Индонезия, Нигерия и Малайзия. Также запланированы встречи сопредседателей комиссий с представителями Туркменистана, Киргизии и Палестины и заседание Малазийской рабочей группы по туризму, на этапе подтверждения сейчас работа группы с Турцией в сфере транспорта.

Замглавы департамента развития двустороннего сотрудничества Министерства экономического развития России Халимат Будунова добавила, что в рамках рабочей группы приедут для ознакомительного визита туроператоры из Малайзии, которые посетят Татарстан, а также Москву и Марий Эл.

Примечательно, что в этом году как никогда поднялся интерес к форуму у африканских стран. В 2026 году впервые пройдут двусторонние конференции России с такими государствами, как Сьерра-Леоне и Гана.

— Никогда не было такого ажиотажа со стороны стран Африки, как в этом году. И более того, по предложению наших коллег — посольств африканских государств и бизнес-объединений — было инициировано проведение круглых столов с африканскими странами, поэтому мы видим, что это направление будет хорошо представлено, — заявила глава АИР.

Помимо делового сотрудничества, новые горизонты форум открывает и в экономическом плане. Например, в Казань из Москвы «переедет» Российский инвестиционно-экономический форум, а темой мероприятия в 2026 году станет «Партнерское финансирование: управление и развитие отрасли». В рамках KazanForum 2026 впервые пройдет съезд национальных банков исламских стран, который инициировал Центробанк России. «Сейчас мы дособираем эту сессию, и думаю, это очень важно для нас, чтобы регуляторы тоже между собой выстраивали партнерские отношения», — заключила Талия Минуллина.

Известно, что в рамках форума запланировано проведение 143 сессий по 20 различным направлениям. Деловая часть займет три дня и пройдет на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо».

Неудобства для горожан организаторы планируют нивелировать культурной и спортивной программой

Согласно заявлениям организаторов и программе, «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026» — это не только про деловые и экономические отношения. Особенно актуально это на фоне того, что Казань в текущем году получила статус культурной столицы исламского мира. Поэтому его надо подтверждать.

Ключевым культурным событием Минуллина назвала съезд министров культуры стран ОИС, в котором примут участие главы ведомств более 20 стран. Это мероприятие в рамках форума состоится уже во второй раз, оно проводится под руководством Минкульта страны, в рамках программы заявлены, например, гастроли Мариинского театра для гостей города.

Традиционным событием культурной повестки станет фестиваль благопристойной моды для демонстрации экспортного потенциала российской легкой промышленности. Помимо российских представителей, в 2026 году ожидаются дизайнеры из Индонезии, Малайзии, Марокко, Туркменистана, Узбекистана и Пакистана.

— Впервые в этом году мы будем проводить конные скачки и чемпионат жокеев. Вы знаете, что очень популярны скачки в исламских странах, особенно в отдельных государствах, — рассказала Талия Минуллина, представляя культурно-спортивную программу.

На сегодняшний день ожидается, что участие в скачках и чемпионате жокеев примут спортсмены России, Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Катара и Бразилии, а среди разных пород лошадей будет разыграно девять призов. По словам организаторов, это будет большой праздник как для гостей форума, так и для местных жителей: на открытую трибуну можно будет попасть бесплатно.

Именно культурными событиями пытаются сгладить неудобства для казанцев в дни международного форума, когда город примет делегации стольких стран.

— Традиционно будет представлена и выставочная, и культурная, и спортивно-зрелищная программа — это большой блок, ориентированный и на граждан: кто является гостями города и кто проживает в Казани. Вся программа очень насыщенная и интересная, и ежегодно это подтверждается отзывами со стороны жителей Казани. Несомненно, они терпят определенные неудобства из-за логистики участников, но взамен получают фактически большой городской праздник, — заявил председатель правления и директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.