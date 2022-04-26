Президент Молдавии назвала причину взрывов в Приднестровье
Попытки эскалации в Приднестровье связаны с противоборствующими силами внутри региона, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду.
— По нашей информации, попытки эскалации связаны с силами внутри Приднестровья, которые выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации. Однако мы продолжаем собирать информацию, — приводит РБК ее слова.
Вчера в Министерстве госбезопасности Приднестровья в Тирасполе прогремела серия взрывов. По данным МВД, по зданию несколько раз стреляли из ручного противотанкового гранатомета.
Сегодня в поселке Маяк Григориопольского района из строя вывели две самые мощные антенны, которые ретранслировали российское радио. Спустя время произошла атака на воинскую часть в Парканах. Власти Приднестровья расценивают все три инцидента как теракт. «Реальное время» рассказывало, что известно об инцидентах, о возможности которых эксперты говорили с самого начала спецоперации России на Украине.
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