7 мая в Казани планируется открытие гипермаркета «ОБИ»

Фото: пресс-служба ОБИ

7 мая в Казани запланировано открытие гипермаркета сети «ОБИ» (ранее OBI). Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что сеть временно продолжит работу в России под брендом «ОБИ». В дальнейшем планируется ребрендинг под новую торговую марку.

8 марта OBI заявила, что покидает российский рынок в связи с событиями на Украине. В сообщении компании говорилось, что она управляет 27 магазинами в России, в которых работает около 4 900 сотрудников.

Фото: пресс-служба «ОБИ»

В апреле в СМИ появилась информация, что OBI GmbH передает в доверительное управление свой российский бизнес, торговую сеть OBI, основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Отмечалось, что в будущем обладателем бизнеса станет российский инвестор, который будет развивать компанию на территории страны.

Сегодня в компании сообщили, что сеть OBI возобновит работу в России всех гипермаркетов до конца майских праздников. Открытие магазинов будет проходить поэтапно. К 1 мая должны вернуться к привычному режиму работы магазины в Москве и Санкт-Петербурге, затем — в регионах.

В ноябре прошлого года в Казани на территории «Меги» открылся новый гипермаркет для ремонта и дачи OBI. Для магазина построили отдельное здание. Здесь расширили зону DIY, появились дизайнерские шоурумы, отдельные места для работы с бизнес-клиентами, а также специальные зоны самовывоза и выдачи онлайн-заказов.

Дарья Акимова