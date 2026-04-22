В Татарстане падает культура вождения, сообщили в ГИБДД

Также татарстанцам напомнили, какие нарушения ПДД являются умышленными

В Татарстане на фоне хороших дорог, растущего спроса на продукцию автопрома увеличивается и динамика движения транспорта, но падает культура вождения. Об этом на пресс-конференции сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике Айрат Самигуллин.

Он призвал все автомобильное сообщество республики начать повышать уровень культуры с себя, а именно с элементарных соблюдений требований ПДД, например с заблаговременной подачи указателей поворота.

Также он обратил внимание на умышленное нарушение правил дорожного движения.

— Особенно это касается молодых водителей, которые используют соцсети, демонстрируя на видео пренебрежение и эгоизм к другим участникам дорожного движения. Громкая музыка, выхлопные системы, тонировка — все эти нарушения ПДД являются умышленными. Иными словами, водители прекрасно знают, что такие действия в ПДД запрещены, но пренебрегают ими, — сказал Самигуллин.

Никита Егоров