Сегодня в Татарстане ожидается до +11 градусов

Будет облачно c прояснениями

Сегодня в Татарстане будет облачно c прояснениями. В восточных районах местами небольшие и умеренные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер южный 4—9 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Температура составит от +6 до +11 градусов. Утром на отдельных участках дорог образование гололедицы.

Галия Гарифуллина