Сегодня в Татарстане ожидается до +11 градусов
Будет облачно c прояснениями
Сегодня в Татарстане будет облачно c прояснениями. В восточных районах местами небольшие и умеренные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер южный 4—9 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Температура составит от +6 до +11 градусов. Утром на отдельных участках дорог образование гололедицы.
