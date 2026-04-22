Чиновнику казанской мэрии предъявили иск прокурора РТ на 122 млн рублей

Претензии прокурора Татарстана касаются 17 объектов недвижимости в Казани и Лаишево, два из которых уже проданы

Новый антикоррупционный иск прокурора Татарстана поступил в Приволжский райсуд Казани. Он адресован начальнику отдела содержания ливневой канализации Александру Голякову, его матери, брату и бывшей гражданской супруге. Как выяснило «Реальное время», глава надзорного ведомства республики просит обратить в доход государства 15 объектов недвижимости на 85 миллионов рублей и еще 37 миллионов взыскать в качестве эквивалента двух отчужденных квартир в Казани.

Иск уже принят к производству судьей Эмилией Делишевой. Первое заседание по нему назначено на июнь.

По данным «Реального времени», основанием для подачи иска стали результаты прокурорской проверки доходов и расходов казанского чиновника и членов его семьи, а также приобретенные за годы во власти 28 объектов недвижимости на 132 миллиона с лишним. Претензии коснулись лишь части этих активов.

По версии прокуратуры, трое соответчиков выступали лишь номинальными собственниками квартир, зданий и земельных участков, при этом ни у них, ни у Александра Голякова не было официальных доходов на столь солидные приобретения.

Свою проверку доходов и расходов Голяковых провели и в департаменте госслужбы раиса республики.

Сегодня «Реальное время» направило в адрес начальника отдела Голякова запрос по данному иску на его рабочую почту в муниципалитете. Ответа не последовало. Однако после окончания рабочего дня пресс-служба мэрии заявила о спешном и добровольном увольнении данного сотрудника.

