«Бессмертный полк» в Казани в 2026 году пройдет в офлайн‑формате

В прошлом году на акцию вышло 150 тыс. человек по всей республике

Власти Казани приняли решение провести акцию «Бессмертный полк» в офлайн‑формате. Такую информацию корреспонденту «Реального времени» подтвердили в пресс‑службе исполкома.

При этом в Башкортостане «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Такое решение приняли власти региона в целях безопасности. Глава республики Радий Хабиров сообщил, что это связано с необходимостью «аккуратно взвешивать все, что происходит»

Напомним, в 2025 году, в год 80‑летия Победы и Год защитника Отечества, акцию решили провести в очном формате. Шествие состоялось 9 Мая в Казани и других городах республики. В акции приняли участие около 150 тыс. человек. Безопасность была усилена: центр города перекрыли, людей пропускали в зону проведения только после тщательного досмотра.

В 2023 году традиционное шествие «Бессмертного полка» в Татарстане отменили. Акция прошла в гибридном формате. В 2024 году очное шествие также не проводилось. Решение об отмене приняли по соображениям безопасности.

