Атака на Приднестровье: как «коллективный Запад» пытается открыть Европе и России второй фронт

Фото: пресс-центр МВД ПМР

За последние два дня в непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошло несколько взрывов — в здании Министерства госбезопасности и радиотелецентре. «Реальное время» рассказывает, что известно об инцидентах, о возможности которых эксперты говорили с самого начала спецоперации России на Украине.

Инцидент первый — обстрел здания Министерства госбезопасности из РПГ

Первые взрывы прозвучали вчера вечером в здании Министерства госбезопасности, который находится в Тирасполе. По данным МВД ПМР, в результате были были выбиты окна на верхних этаж, а из помещений валил дым. Пострадавших в результате инцидента нет.

Согласно предварительной информации МВД, по зданию несколько раз выстрелили ручного противотанкового гранатомета.

На ситуацию отреагировало Бюро по реинтеграции в правительстве Молдавии — как пишет ТАСС, там заявили, что обстрел здания Министерства государственной безопасности ПМР был совершен с целью обострить ситуацию в Приднестровье.

— Цель сегодняшнего инцидента — создать предлог для обострения ситуации в сфере безопасности в приднестровском регионе, который не контролируется конституционными властями», — говорится в заявлении ведомства. Там напомнили, что в марте в госорганы Приднестровья несколько раз поступали анонимные сообщения о массовом минировании школ, медицинских учреждений, торговых центров и других объектов.

Инцидент второй — взрыв ретранслировавшего российское радио радиоцентра

А сегодня в поселке Маяк Григориопольского района прогремели новые взрывы: как сообщает МВД, первый произошел в 6:40, второй — в 7:05. Инцидент произошел на территории Приднестровского радиотелецентра. Пострадавших также нет.

Фото: пресс-центр МВД ПМР

В итоге из строя вывели две самые мощные антенны — мегаваттную и полумегаваттную, — которые ретранслировали российское радио. По данным МВД ПМР, объект является одним из 14 радиопередающих центров бывшего СССР и построен в конце 60-х годов. Сигнал оттуда может ретранслироваться в США, на Ближний Восток и в Латинскую Америку.

«Подтверждений того, что в Приднестровье мобилизуют войска, нет»

Генштаб Украины недавно заявлял о якобы мобилизации вооруженных сил на территории Приднестровья в связи со спецоперацией России, однако власти Молдавии опровергли эту информацию.

— Государственные учреждения пристально следят за ситуацией в области безопасности в регионе. Подтверждений того, что в Приднестровье мобилизуют войска, нет, — сообщила пресс-служба молдавского правительства (цитата по "РИА Новости").

Об этом этом же, как передает агентство, заявила президент Молдавии Майя Санду:

— Внимательно отслеживаем ситуацию в Приднестровье, у нас нет информации о каких-либо существенных изменениях в регионе в том, что касается безопасности и военной составляющей, тем не менее это остается предметом внимания и обеспокоенности. На данный момент нет сигналов того, чтобы войска из региона могли бы быть вовлечены в военные действия.

Фото: commons.wikimedia.org

Позже МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики официально заявил, что не имеет никаких агрессивных намерений против Украины:

— Приднестровская Молдавская республика не осуществляет никаких приготовлений и не имеет военных намерений в отношении приграничных с Приднестровьем областей Украины. Повторяем, что данная принципиальная позиция приднестровского государства имеет неизменный характер, — говорится в заявлении МИД.

Известно, что в Приднестровье рядом с границей Украины есть крупный склад боеприпасов. Находится он в селе Колбасна, его охраняет Оперативная группа российских войск. Согласно отрытым данным, там находится около 20 тысяч боеприпасов. Отметим, что склад там появился еще в 1940-х годах.

В 2019 году министр обороны России Сергей Шойгу предложил тогдашнему президенту Молдавии Игорю Додону начать процесс утилизации боеприпасов, однако решение об этом так и не было принято.

Фото: скриншот google.com/maps

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