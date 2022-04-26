Минниханов присудил премии Татарстана имени Габдуллы Тукая

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении государственных премий республики имени Габдуллы Тукая в 2022 году.

Премию присудили мастеру техники шпалерного плетения Анатолию Егорову — за большой вклад в развитие декоративно-прикладного искусства Татарстана, за цикл гобеленов «Над Казанью Луна». Еще премии удостоился детский писатель, автор множества стихов, сказок, пьес Лемон Леронов (Лябиб Лерон) за книги для детей «Җил көймәсе» («Лодочка-путешественница») и «Әкиятче малай» (Мальчик-сказочник).



В Татарстане специалистов, как Анатолий Егоров — четыре. Кроме цикла гобеленов «Над Казанью луна» он работал и над серией, посвященной поэме «Кыйссаи Йосыф», Свияжску и Николаю Фешину. Кго работы можно увидеть в Доме иностранных специалистов и альметьевском Дворце нефтяников. Он был одним из самых вероятных кандидатов на премию.

Писатель Лябиб Лерон также лауреат премий имени Шайхи Маннура, Абдуллы Алиша, Фатиха Хусни и Мусы Джалиля, главный редактор журнала «Безнең мирас», баллотировался в депутаты Госсовета Татарстана на выборах 2019 года. В списке кандидатов на Тукаевскую премию он был не впервые — в списке фигурировал и в прошлом году.

Указ вступил в силу со дня его подписания, 5 апреля. Кабмину Татарстана поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа.

В Татарстане в комиссию на соискание государственных премий имени Габдуллы Тукая по итогам 2021 года поступило 25 заявок, из которых в шорт-лист вошли 19. Подробнее о том, кто в этом году претендовал на самую известную награду в области татарстанской культуры и что в ней нового, — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко